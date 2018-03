Así reaccionan los niños a los crudos efectos de la brecha salarial de género

El vídeo ya tiene 25 millones de actualizaciones

Un curioso experimento viral con niños en Noruega enseña una valiosa lección a los adultos sobre los convencionalismos de la sociedad

"Un sueldo desigual es inaceptable a los ojos de los niños. ¿Por qué deberíamos aceptarlo como adultos?". Esta es la reflexión final de este brillante vídeo compartido hace algunos días por Finance Sector of Norway para celebrar el Día Internacional de la Mujer, y que ya han visto más de 25 millones de personas en todo el mundo. </p></p><p>

El planteamiento de este vídeo viral es sencillo pero tremendamente efectivo: cuatro parejas de niños de ambos sexos deben completar en equipo una tarea, tras lo que serán recompensados. Las parejas deben introducir unas bolas separadas por colores en recipientes, trabajando en equipo; sin embargo a la hora de reclamar su recompensa (en chuches) se topan con una realidad que no habían tenido que afrontar hasta el momento: los niños reciben casi el doble de recompensa que sus compañeras.

¿Por qué deberíamos aceptarlo como adultos?

La reacción sincera de los pequeños no se hace esperar: aquí algo no está bien, alguien se ha equivocado al repartir. Sin embargo lo que no saben es que su recompensa desigual no es otra cosa que el reflejo de uno de los grandes problemas actuales de la desigualdad de género: la diferencia de salarios por un mismo trabajo. La situación crea rechazo en los pequeños, que por suerte tienen un prisma muy alejado de los convencionalismos que rigen la sociedad, por lo que cada pareja termina repartiendo en dos mitades iguales su recompensa.