'Te coloniso': El nuevo hit de trap histórico tras 'Velaske, yo soi guapa?'

El nuevo "trap histórico" se centra en la figura de Cristóbal Colón

El creador de 'Velaske, yo soi guapa?' acusa de copiar la idea original

Cristóbal Colón arrasa en Youtube y no con un vídeo de documentales históricos, si no protagonizando un nuevo hit de trap y reggaeton cuyo contenido no le deja en muy buen lugar.

Youtube Video Hace unos meses a nadie se le hubiera pasado por la cabeza que fuera posible mezclar trap y reggaeton con nada menos que Historia de España (y con un buen toque de humor). Sin embargo nadie se libró de ser golpeado durante semanas con el hit 'Velaske, yo soi guapa?' (el trap de Las Meninas) un tremendo éxito en Youtube, donde casi alcanza los 6 millones de visualizaciones.

Si la infanta Margarita protagonizaba el trap histórico original, el segundo hit de este sorprendente nuevo género se centra en Cristóbal Colón, con algunos secundarios de lujo, como Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. El tono del vídeo original publicado por Playground Magazine era reivindicativo, sin embargo el nuevo 'Te coloniso' apuesta más por la crítica del papel del personaje de la Conquista de América.

El vídeo llega rodeado de polémica

Sin embargo la polémica que rodea al nuevo vídeo de trap de la revista PlayGround, en colaboración con Beauty Brain, no solo se encuentra en la parodia de un personaje histórico como Colón. Christian Flores, creador de 'Velaske, yo soi guapa?' (y que ya no trabaja con la revista) ha criticado el nuevo trap 'Te coloniso' reivindicando a través de Twitter que PlayGround ha lanzado "un reggaeton histórico copiando por completo" una idea suya.

Flores ha reconocido que seguramente se "arrepienta" del tuit publicado, afirmando que 'Te coloniso' "no hace más que demostrar de nuevo la bajeza moral de una empresa que hace dinero utilizando valores progresistas", refiriéndose a PlayGround Magazine. Flores también añade que "cualquier persona puede hacer lo que quiera con un cuadro y música. El problema es ético y esto choca con el tipo de contenido que hacen".