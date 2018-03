Cocodrilos, hipopótamos... El test imposible sobre las mascotas de la Reina de Inglaterra

Isabel II ha recibido animales de lo más extraño como mascotas

Muchos de ellos han sido donados al Zoo de Londres

Isabel II

Si pensáis que sois unos bichos raros por tener animales de compañía como una iguana o una tarántula, esperad a conocer los regalados a Isabel II.

Tarántulas, loros, ratas, hurones a día de hoy tener los animales más exóticos en nuestra casa se ha convertido en algo cotidiano. Más allá de entrar en el debate de si deberían estar permitidos o no, muchos pensaréis que aquellos usuarios que conservan algunos de estos ejemplares en su casa son un tanto peculiares.

Lo que muchos de vosotros no sabréis son la gran cantidad de animales que ha recibido como regalo la Reina de Inglaterra a lo largo de su vida. No os vamos a adelantar cualquiera de las especies, pues es ahí donde entráis vosotros. Os adelantamos que no os dejéis llevar por vuestro sentido común, pues si precisamente algo ha caracterizado a las 'mascotas' de Isabel II es su especie.