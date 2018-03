¿Cómo preparar nuestro hogar para prevenir las alergias en primavera?

La limpieza de los filtros del aire acondicionado es vital para la calidad del aire del hogar.

Cuando limpies el polvo, hazlo con un paño húmedo para atrapar las partículas.

Imagen: Pixabay

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica ya ha adelantado que esta primavera será más agresiva para los alérgicos que la del año anterior. Por tanto, con el buen tiempo a la vuelta de la esquina, toca prepararse mejor para los altos niveles de polen de este 2018. ¿Cómo hacerlo? Uno de los puntos críticos es nuestro propio hogar.

Estos son solo algunos consejos básicos para mantener nuestra casa libre de ácaros y de partículas de polen, aplicables a partes de nuestro hogar donde pasamos tanto tiempo como el dormitorio, el baño o el salón.

1. Ordena y deshazte de objetos que acumulen polvo aprovechando el cambio de estación. Si estás pensando en renovar tu decoración y hay un alérgico en casa, opta por sofás de cuero (no tapicería) ya que no retienen el polvo. Si estás pensando en renovar las estanterías, opta por modelos cerrados con cristal para que los libros no acumulen polvo

2. Cuando retires el polvo de los muebles, hazlo siempre con un trapo húmedo o bayeta atrapapolvo. La razón es que así atraparás las partículas, mientras que con un trapo seco solo las esparcirás por el aire de la habitación. También te ayudará utilizar un aspirador equipado con filtros de alta captación.

3. Limpia las alfombras más a menudo. Sacúdelas frecuentemente y no te olvides de aspirarlas, preferiblemente con un aspirador de alta captación, como te indicábamos más arriba. Las alfombras son un hogar ideal para los ácaros, así que si quieres ser más riguroso, aprovecha el comienzo de primavera para llevarlas a un profesional y así asegurarte de que quedan totalmente libres de ácaros.

4. Lava la ropa de cama dos veces por semana. Parece exagerado, pero si en casa hay alérgicos, ayuda mucho lavar las sábanas dos veces por semana. Cuando lo hagas, lava con agua caliente a 95º y cuando termine, no la dejes en el tambor de la lavadora, para que no prolifere el moho.

5. Además de airear la cama, acostúmbrate a aspirar el colchón. Hazlo por ambos lados un par de veces al mes; no se tarda nada y es efectivo contra los ácaros. Además, te serán muy útiles las fundas de colchón antiácaros, así como utilizar productos antiácaros cada varios meses.

6. Los animales fuera del dormitorio. Si tus mascotas están acostumbradas a dormir contigo, durante la época de mayor concentración de polen mantenlas fuera, ya que, sobre todo los perros, pueden transportar en su cuerpo y en su pelo partículas. También deberías aprovechar para bañarlos más a menudo.

7. Guerra sin cuartel contra el moho. El moho prolifera en lugares húmedos y calientes, así que el baño es donde más cuidado debes tener. Ventila bien cuando termines de ducharte para bajar la temeperatura del baño y expulsar la humedad; si se acumulan gotas de vapor de agua en las ventanas, sécalas con papel, así como los azulejos de la ducha.

8. Ventila por la tarde cuando los niveles de polen sean altos. Debes informarte sobre cuáles son los días críticos para los alérgicos para estar prevenido; durante esos días, es mejor evitar abrir las ventanas hasta pasadas las 10 de la mañana. Intenta no secar la ropa al aire libre esos días para no atrapar con ella las partículas de polen.

9. Limpia regularmente los filtros de tu aire acondicionado y sus conductos con productos específicos. Es algo que siempre pasamos por alto, olvidando que los filtros acumulan toda la suciedad del aire de la casa y que son críticos para la calidad del aire que respiramos.