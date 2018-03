Una madre da wasabi a su bebé para reirse de su reacción y se le echan encima

El vídeo ha generado un debate acerca de si puede considerarse abuso infantil

Ya han dejado su opinión más de 178.000 usuarios de Facebook

Wasabi. Imagen: Pixabay

El bebé probó un poco de esta pasta verde extremadamente picante habitual en la cocina japonesa, lo que ha disparado las críticas en redes sociales, donde ya han visto el vídeo casi 15 millones de personas.

Un reciente vídeo publicado en Facebook por la revista UNILAD ha desatado la polémica entre los más 14 millones de personas que lo han visto hasta ahora, hasta el punto de generar un debate en el que ya han dejado su opinión 178.000 usuarios.

El vídeo, en el que una madre graba con su móvil a su bebé mientras le da a probar wasabi y se ríe de su reacción, ha dividido al público entre los que opinan que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto y los que piensan que no es para tanto.

En el vídeo, que ya ha sido compartido más de 200.00 veces, la madre le pregunta primero a su bebé si quiere probar wasabi, a lo que contesta que no en varias ocasiones. Seguidamente le dice que primero lo huela y le introduce una pequeña cantidad en la boca; tras probarlo, el bebé exclama "¡ayuda!" al notar el picor en la boca.

El wasabi es una pasta verde picante con un sabor muy intenso y concentrado que podemos ver habitualmente acompañando a platos de la cocina japonesa como el sushi. Se usa para condimentar en cantidades minúsculas (como del tamaño de un grano de arroz) debido a su potente sabor.

Críticas a favor y en contra del vídeo

Las críticas al vídeo durante estos días no se han hecho esperar, sin embargo mucho también le restan importancia al hecho; estos son algunos ejemplos de los comentarios más apoyados:

"Alguien tiene que enseñar este vídeo a las autoridades por ABUSO INFANTIL" (Cheryl Klepper).

"Lo siento; normalmente no me siento ofendida por este tipo de cosas pero el wasabi es realmente picante y algo que no daría a probar a un niño. Y además el pobre bebé pide ayuda al final" (Evie Burk).

"Los niños necesitan explorar diferentes sabores y texturas de cosas no solo para descubrir lo que les gusta y lo que no, sino para no contraer alergias. No es abuso infantil" (Manda Keller).

"Para mi diversión, les di a mis hijos rodajas de limón cuando eran pequeños, todos los padres lo hacen. ¡No es ácido de batería!" (Rachel Lennon).