Trucos para asegurarte de que jamás aparezcan bichos en tu cocina

Existen algunas recomendaciones que puedes seguir para evitar los insectos.

La comida demasiado madura y la suciedad atraen a los insectos.

La comida para mascotas y los comederos también son focos importantes.

Cucaracha. Imagen: Pixabay

Aunque por el momento es pronto y las temperaturas aún siguen siendo bajas, lo cierto es que ya estamos en la primavera, lo que significa que en las próximas semanas la temperatura se suavizará mucho. El aumento de temperatura hasta el verano conlleva ventajas y desventajas. Algunas de las desventajas son las alergias, que afloran en esta época -nunca mejor dicho- o la llegada de gran cantidad de insectos, especialmente en zonas rurales.

Mosquitos, moscas, cucarachas, saltamontes... Si no tenemos cuidado todos estos bichos, y más, pueden llegar a nuestra casa. Por supuesto, uno de los lugares más propensos a recibir la desagradable visita de estos insectos es la cocina, atraídos por los diferentes alimentos que guardamos en ella. Existen algunos trucos y recomendaciones que puedes seguir para evitar que la cocina se llene de insectos. Síguelos para que tu cocina no se convierta en una selva.

Guarda la comida en recipientes

Aunque la comida esté en sus envases de cartón, lo cierto es que lo mejor es usar otro tipo de recipientes. Lo mejor es guardar alimentos como la harina, las pastas, las lentejas o el arroz en recipientes de plástico o cristal con una tapa hermética. De esta forma la despensa y los alimentos no se verán infestados.

La basura, cerrada

Es importante que los contenedores que utilizamos para la basura, especialmente la orgánica, estén cerrados. Además de usar bolsas colo olores o que espantan a los insectos, no podemos dejar la tapa de la basura abierta. Debe introducirse en un recipiente que se pueda sellar, con el objetivo de atraer muchos menos insectos.

Limpia la comida derramada

Puede parecer que no importa, o que si dejamos unas pequeñas migas sobre la cocina no es cantidad suficiente como para preocuparse. Pero ojo, ya que las cucarachas encontrarás hasta el más mínimo alimento en los muebles de tu cocina. Si se te derrama comida o líquidos, limpiarlos y desinfecta la zona lo antes posible. No lo dejes para después...

Revisar la despensa con detenimiento

Al inicio de estas fechas es importante hacer una buena revisión a la despensa. Debes buscar aquellos alimentos cuya fecha de caducidad haya sido superada. Es posible que si tienes alimentos caducados, su descomposición "llame" a los insectos. También es posible que sus envases puedan sufrir algún tipo de percance, atrayendo a los bichos. Elimina estos alimentos de tu despensa, no esperes más.

Piezas de fruta. Imagen: Pixabay

Comer rápido las frutas

Es una época en la que las frutas son muy aconsejables, ya que la mayoría tienen mucha cantidad de agua. Pero vigila su maduración, ya que muchos insectos se ven atraídos por las frutas muy maduras. O comes rápido las piezas de fruta o, sin duda, lo mejor es guardarlas dentro de la nevera. Las moscas, por ejemplo, ponen sus huevos en la superficie de las frutas demasiado maduras.

Limpia bien los platos

El jabón y el detergente para vajillas son enemigos naturales de los insectos. Asegúrate de no dejar los platos o utensilios de cocina sin fregar, encima de la cocina, encimera o en el fregadero. Limpia todo antes de tu cocina se llene de insectos. Una solución para las moscas es dejar un plato de vinagre con un poco de jabón en su interior; las atrae y mata.

La comida para mascotas, fuera de la cocina

No sólo a tu perro o gato le encanta la comida que le compras. Las comidas de mascotas, tanto granos como comida húmeda, suele tener una gran atracción por parte de gran cantidad de insectos. Asegúrate de sellar los paquetes abiertos debidamente o guárdalos a un recipiente hermético. No debes que los comederos se queden sucios todo el día, y lávalos todos los días.