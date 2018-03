Grabaciones de fantasmas que no serías capaz de ver a solas

Por mucho que tengáis a lo sobrenatural, no cabe duda de que todo lo relacionado con este tipo de fenómenos nos genera el morbo por ver el vídeo más escabroso y terrorífico hasta la fecha.

Los vídeos en los que a priori hacen acto de presencia fenómenos paranormales nunca pasan de moda. Éstos generalmente son en formato doméstico y en lugares tan dispares como casas abandonadas, o no, fábricas pero también otros de índole cotidiana del tipo hoteles o incluso estaciones de tren. Sea cual sea la localización no cabe duda de que los vídeos sobre fantasmas nos gustan a todos, aunque lo pasemos mal.

Es más, este tipo de estilo de vídeos han desencadenado toda una fiebre de películas como Paranormal Activity, V/H/S y una decenas más. Eso sí, muchas de ellas no consiguen alcanzar el nivel de terror o inseguridad que nos trasladan los vídeos sacados de YouTube o Facebook de supuestos fantasmas.

El motivo es bien sencillo: la pérdida casi completa de esa cotidianeidad. En los vídeos que os mostraremos a continuación entenderéis perfectamente de lo que estamos hablando. Muchos de ellos tienen lugar en el salón de una casa o incluso a la hora de coger un taxi. ¿Seréis capaces de echarle un vistazo sin acordaros esta noche de ellos?

El aterrador caso de Adam Ellis

Adam Ellis se ha hecho mundialmente famoso en las últimas semanas. Su fama en Twitter, alcanzando la friolera del millón de seguidores, viene precisamente de la mano del calvario que ha vivido en su propia casa. En su perfil podéis encontrar la historia completa de Adam y David, el niño con malformaciones que hacía de su casa un completo infierno: golpes, objetos que se movían y como podéis ver a continuación gatos que incluso se percataban de la presencia de algo.

But then, after a few moments, Maxwell freaks out and jumps over something invisible. pic.twitter.com/DIl1O34vPY