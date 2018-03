Cómo saber si Facebook tiene guardado tu registro de llamadas

Marzo no ha sido el mejor mes para Mark Zuckerberg: un mes en el que el creador de Facebook tuvo que dar la cara para enfrentarse al escándalo sobre la revelación de datos de decenas de millones de usuarios para estudiar su comportamiento y personalidad. Al parecer, ahora llega un nuevo problema de seguridad en la plataforma relacionado con los registros de llamadas.

Es probable que si alguna vez has dado permisos a Facebook para acceder a tus contactos -supuestamente para ayudarte a encontrar fácilmente a tus amigos- estés dando más información de la que creías aparente.

Un desarrollador de Nueva Zelanda ha hallado recientemente que la plataforma está recopilando datos telefónicos de algunos de sus usuarios; incluídos registros de llamadas, información de contacto y metadatos como la hora y la ubicación de los mensajes SMS enviados y recibidos.

