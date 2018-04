¿El mejor truco de magia de 2018? Su creador desvela cómo lo hizo

Kevin Parry, acostumbrado a sorprender a sus seguidores en Twitter, publicó recientemente un vídeo que dejó boquiabiertos a miles de cibernautas: finalmente reveló uno de sus trucos de magia con el "detrás de las cámaras" de este mismo. ¿Quieres saber cómo lo hizo?

El ilusionista y animador de stop-motion estadounidense confundió a cientos de miles de internautas tras publicar un corto que muestra un insólito truco de magia con el que puede convertir una pelota de ping-pong en una enorme esfera del mismo color.

A pesar de estar atentos y reproducir varias veces el vídeo para cazar el engaño por nosotros mismos, es imposible. Kevin Parry sostiene la pequeña pelota de ping-pong con los dedos de la mano izquierda, hace unos movimientos con la mano derecha para después coger una pelota más grande. ¿Magia?

Con más de 1 millón de reproducciones y un total de más de 75 mil impresiones, Kevin nunca imaginó que su truco de magia iba a dejar perplejos a miles de usuarios que no podían entender lo que estaba ocurriendo. Es por esta razón que decidió publicar un nuevo vídeo mostrando cómo lo hizo.

