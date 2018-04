Expectativas Vs. Realidad: 10 recetas que nunca quedaron como en la foto original

Encuentras una receta y estás dispuesto a cocinar toda la noche para que salga bien

El problema es que nada es tan engañoso como las fotografías que venden algunas de ellas

Ejemplos de personas cuyas expectativas no son acordes con la realidad que imaginaron

Expectativas Vs. Realidad. Imagen: Pinterest

Tal vez quieras sorprender a tu pareja con una elaborada cena o quizás simplemente estés aburrido. En cualquiera de los dos casos no importa: has encontrado la receta perfecta para llevar a cabo y estás dispuesto a pasarte toda la noche cocinando para que salga todo perfecto.

El problema es que nada es tan engañoso como las fotografías que venden algunas recetas. Es decir, esa lasaña puede verse tan perfecta en las imágenes y los pasos parecen tan simples, que piensas que cualquiera es capaz de hacerlo. Sin embargo, no podrías estar más lejos de la realidad.

A algunos nos ha pasado ver algo en internet que queremos replicar. Estás navegando por algún sitio web y te topas con una receta que parece fácil pero deliciosa. Y, ¿por qué no? Tienes la confianza suficiente como para intentarlo. Hay instrucciones, por lo que obtienes los ingredientes necesarios y te preparas para crear algo que no habías hecho nunca antes.

No obstante, en algún lugar del texto, ya sea en su tiempo de cocción o justo al final, algo no ha ido bien. De hecho, muchas veces algo habrá ido muy, muy mal. Si crees que eres un desastre en la cocina, te invitamos a que eches un vistazo a diez hilarantes ejemplos de personas cuyas expectativas no son acordes con la realidad que imaginaron.