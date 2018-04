Consejos básicos para viajar con tu mascota seguro y sin imprevistos

Requiere algunos aspectos fundamentales que seguro siempre tienes en cuenta

Irse de vacaciones no significa que debas dejarlo a cargo de tus vecinos o de tus padres

Repaso de los preparativos, opciones y recursos que debes tener en cuenta

Viajar con mascotas. Imagen: Pixabay

Los preparativos para irse de viaje requieren algunos aspectos fundamentales que seguro siempre tienes en cuenta para que todo vaya sobre ruedas. Haces la maleta y te aseguras de llevar todo lo importante, pero cuando se trata de transportar a tu mascota contigo, no sabes cómo lo harás para que no surja ningún imprevisto.

Si eres de las personas que no imaginan unas vacaciones sin su mejor compañero, debes saber que hay muchos consejos para viajar con mascotas. Ya sea que marches de viaje a un lugar paradisíaco o al extranjero, no significa que debas dejar a tu perro, gato o animal de compañía a cargo del vecino o de tus padres.

Con el objetivo de que puedas irte de vacaciones con tu amigo más fiel, hoy haremos un repaso de los preparativos, opciones y recursos más importantes que debes tener en cuenta antes de iniciar el viaje.

Búsqueda de alojamientos que admiten mascotas

A día de hoy no son pocos los establecimientos que admiten mascotas; hay tantos, que no te costará nada encontrar algún hotel para tí y tu compañero. No obstante, si quieres compartir tu experiencia vacacional con tu animal de compañía, no debes olvidarte de indicarlo en el momento de la reserva. En muchas ocasiones, los peluditos son recibidos con un pack especial de bienvenida.

Preparativos importantes para viajar con tu mascota

Es evidente que hay que actuar de manera responsable con nuestras mascotas. Como cualquier otro pasajero, tu animal de compañía necesita su propio equipaje: objetos esenciales que no deben faltar en su "maleta". Esto incluye correa, algunos de sus juguetes favoritos, bolsas para recoger sus necesidades y recipientes para que el animal pueda comer y beber. Pero más allá de eso, quizás lo más importante es que debe tener microchip y estar vacunado contra la rabia.

Si viajas al extranjero con tu mascota

- Debes cumplir con todas las normativas sanitarias del país que visites

- Confirma que llevas un bolso para transportar tu mascota.

- Lleva una correa y un collar para controlar a tu amigo peludo.

Consejos para viajar en avión

- Asegúrate de que en la aerolínea aceptan mascotas.

- Lleva el pasaporte veterinario en regla así como la cartilla de vacunación.

- El transportín en el que viaje debe estar homologado.

- Ve al aeropuerto con antelación para realizar todo el "papeleo" y chequeo necesario antes de embarcar a tu mascota a bordo o en bodega.

- Intenta no darle de comer antes de viajar.

Consejos para viajar en coche

- Si estás planificando un viaje largo, dedica unos días a que tu mascota se acostumbre al movimiento del vehículo.

- Si el viaje lo váis a realizar en coche, intenta no darle de comer justo antes de salir.

- Lleva agua e intenta parar de vez en cuando para que estiren las piernas y se hidraten.

- Deben ir en el asiento trasero, atadas con un sistema homologado o transportín y nunca intervenir en el campo de visión del conductor.