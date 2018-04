Viaja al lado de su cantante favorito sin saberlo y así se lo hizo saber él

Sería muy difícil no reconocer a algunos famosos, especialmente si los admiramos

La suerte de una chica que tuvo la oportunidad conocer a su músico favorito sin saberlo

Probablemente has soñado más de una vez en tropezar con la casualidad de encontrarte con tu artista favorito para entablar una conversación informal. Sería muy difícil no reconocer a algunos famosos, especialmente si los admiramos. Sin embargo, mala suerte para una chica llamada Alicia: tuvo la fortuna de sentarse al lado de su cantante favorito y bajó del avión sin saber quién era hasta leer una nota.

El cantautor holandés, Dotan, estaba viajando en avión cuando se dió cuenta de que la chica que estaba sentada a su lado estaba escuchando uno de sus álbumes. Cuando empezaron a hablar, se percató de que Alicia no le había reconocido.

Después de lanzarle unas cuantas indirectas sobre quién era, el músico decidió compartir la experiencia con sus seguidores de Twitter.

Dotan empieza a tuitear: "Vale... Ahora mismo estoy en un avión (hola WiFi caro) y la chica de mi lado está escuchando mi álbum. Cada una de las canciones".

Ok... So I am currently on a plane (hello expensive wifi) and the girl next to me is listening to my album. Every single song. — Dotan (@DotanMusic) 31 de julio de 2017

Luego dice: "Es bastante incómodo y agradable al mismo tiempo. Especialmente porque ella solo me preguntó que a qué me dedico...".

"Entonces le dije que escribía música... Y sin pillar la indirecta, lo dejé ahí sin más y ella siguió escuchando mi música".

"Me doy cuenta de que podría estar siguiéndome en Twitter... Bueno... Hola vecina de avión. Gracias por escuchar mi música y cantar tranquilamente".

I realize she might follow me on Twitter.. well.. hello plane neighbour. Thanks for listening to my music and singing along quietly. ???? — Dotan (@DotanMusic) 31 de julio de 2017

En este punto los seguidores de Dotan sugirieron que se presentara correctamente a la admiradora. Pero rehusó la propuesta, prefiriendo divertirse un poco con la situación.

Le preguntó a Alicia a quién estaba escuchando, y cuando ella respondió Dotan, él fingió nunca haber oído hablar del grupo.

Más tarde le preguntó cómo descubrió su música y Alicia contestó: "Lo escuché en mi serie de televisión favorita. Esta música me da consuelo y paz."

Me : "How did you discover the music you were listening to before"

She : "I heard it on my favorite tv show. It brings me comfort and peace" — Dotan (@DotanMusic) 31 de julio de 2017

Después de dos horas en el avión, Dotan comentó que había pasado algo extraño: Alicia le hizo escuchar su propia música.

And then the most awkward thing happened. She made me listen to my own music.... — Dotan (@DotanMusic) 31 de julio de 2017

Finalmente, se animó a seguir una de las sugerencias de sus fans: dejarle una nota a Alicia al final del viaje.

Y después de revisar la página de Twitter de su ídolo y leer la nota, Alicia finalmente se dio cuenta de lo que había pasado, y envió al cantante una disculpa sincera por no haberlo reconocido.

"Realmente no sé por dónde empezar. Antes de nada: no puedo creer lo estúpida que soy por no reconocerte e ignorar todas las sutiles indirectas que me diste durante el vuelo. Por alguna razón nunca te busqué antes, pero compré tu álbum después de escucharlo en un episodio de The Originals. Desde entonces no he parado de escucharlo. Quería recalcar que no es nada personal, pero me encantaría decirte en persona lo agradecida que estoy por tu música. No reconocería a la mayoría de mis artistas favoritos. El hecho de que no lo hayas mencionado es muy humilde, ¡pero desearía que me lo hubieras dicho! Cuando leí tu mensaje agarré a mi madre y no pudimos creerlo. Hemos pasado por un momento difícil y tu música nos ha ayudado a superarlo. Más de lo que puedas imaginar"

Dotan compartió una captura de pantalla del mensaje de Alicia y concluyó que son los fans como esta chica, los que le inspiran a seguir haciendo música.

"Puede sonar a cliché, pero estos momentos me motivan a seguir adelante. ¡De vuelta en el estudio mañana!"