Esta es la mejor forma de colocar una tirita y no la conoces

Cada vez que pegamos una de estas tiras, nunca se ajusta del todo

Es bastante incómoda a la hora de flexionar los dedos y se cae fácilmente

Sencillo truco para aprender a colocar correctamente esta banda adhesiva

Ponerse una tirita. Imagen: Gettyimages

Cuando sufrimos una herida menor en los dedos, lo primero que hacemos es ponernos una tirita. No obstante, cada vez que pegamos una de estas vendas adhesivas en la zona afectada, nunca se ajustan del todo. Da igual cómo coloques los extremos... Al final siempre hay un lado que queda separado de la piel.

Eso por no hablar de que una vez puesta se hace bastante incómodo flexionar los dedos y que se cae pasados los diez minutos. ¿Es un invento mal pensado o es que la colocamos mal? Pues sí, la estamos colocando mal y, si no te lo crees, intenta poner en práctica estos sencillos trucos que te ayudarán a que no se caiga con el movimiento de los dedos.

¿Cómo colocar una tirita correctamente?

Cómo colocar una tirita correctamente. Imagen: Gunosy

El secreto de cómo pegar el apósito adecuadamente está en hacer unos pequeños cortes horizontales en los extremos de la tirita sin llegar a la parte con gasa. Una vez tenemos las bandas cortadas, solo tenemos que posicionar el dedo herido y pegar las tiras de forma diagonal. De este modo conseguiremos que la tirita aguante en el dedo todo el día.

Tirita cortada. Imagen: Benri Lifehack/YouTube

Por otro lado, también tendremos que tener en cuenta la zona donde nos hacemos el corte. Es decir, la tirita hay que tratarla y prepararla dependiendo de si es en la punta, en alguna de las articulaciones o en una zona plana del dedo, como en el caso expuesto anteriormente.

En la punta del dedo

En este caso, lo que tenemos que hacer es tan fácil como estrechar la tirita. Con ayuda de unas tijeras, se cortan los extremos de la parte central en forma de "V": corta hasta tres milímetros hacia el centro y luego traza una diagonal con la tijera hasta las esquinas superiores. Haz lo mismo en el lado opuesto. De esta forma conseguiremos que el dedo quede bien tapado.

En alguna articulación

Para colocar una tirita en la articulación lo que tenemos que hacer es cortar las tiras adhesivas en forma de triángulo isósceles. La punta superior del triángulo debe corresponder al inicio de la gasa de la tirita. Esto hará que podamos doblar el dedo sin que la estructura del apósito se resienta.