La manzana de Newton y otras famosas mentiras históricas que todos nos hemos tragado

La historia está sesgada por varios prejuicios e impulsos propagandísticos

Isaac Newton. Imagen: Gettyimages

La historia se ha llenado de grandes acontecimientos que son protagonistas de los libros. Sin embargo, hoy te desmontamos algunas teorías que creías conocer a ciencia cierta: sucesos que pensabas conocer muy bien porque a lo largo de los años se ha hablado siempre de ellos, pero quizás no como se debería.

Muchas de las cosas que crees saber sobre hechos importantes son totalmente erróneos y hoy te desvelamos los más llamativos.

No fueron las ratas las que extendieron la peste negra

Triunfo de la muerte. Imagen: Brueghel

Como bien sabréis, la peste negra fue una pandemia medieval que asoló Europa y algunas partes de Asia provocando una mortandad atroz. Inicialmente se pensaba que eran las aves quienes transmitían la enfermedad por el aire y, por ese motivo, los médicos de la época usaban para protegerse unas máscaras de madera con pico de pájaro. Más tarde se culpó a las ratas de ello, creencia que ha pervivido durante siglos.

No obstante, estudios más recientes afirman que realmente fueron los seres humanos quienes propagaron de forma la epidemia por toda Europa. Más allá de la infección de persona a persona a través del aire, otro de los factores que hizo que la peste se extendiera tan rápidamente fue la higiene personal.

Vincent van Gogh no se cortó la oreja

Vincent van Gogh. Imagen: Gettyimages

Una de las historias más difundidas y sonadas sobre el artista Vincent van Gogh, es que agarró una cuchilla de afeitar que tenía en su mesa y se cortó la oreja izquierda. En cierto modo sí lo hizo, pero sólo el lóbulo. ¿La razón? Algunas teorías más populares incluyen locura, alcoholismo, una pelea con su amigo Paul Gauguin o por una crisis nerviosa.

Walt Disney nunca dibujó a Mickey Mouse

Walt Disney y Mickey Mouse. Imagen: Gettyimages

Walt Disney es una de esas grandes figuras que cambió el mundo del cine. A día de hoy existen pocas personas que no sepan quién es el padre de Mickey Mouse pero, a pesar de su fama, es posible que no conozcas todos los detalles. El libro Once Upon a Time Walt Disney señala que el diseñador de este famoso ratón fue Iwerks, pero lo creó bajo la dirección de Walt Disney. De hecho, los primeros dibujos aparecen con el rótulo: "Un cómic de Walt Disney por Ub Iwerks".

La manzana nunca cayó sobre la cabeza de Newton

Isaac Newton. Imagen: Gettyimages

Según cuenta la historia, Isaac Newton se encontraba bajo la sombra de un manzano en su granja cuando un fruto cayó del árbol. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de gravitación: "¿Por qué una manzana desciende siempre perpendicularmente respecto del suelo? (...) La razón tiene que ser que la Tierra la atrae".

Es cierto que sí hubo una fruta, pero no le dio en la cabeza como cuentan algunos libros de historia. En ningún registro de la vida de Newton aparece dicha anécdota, por lo que puede tratarse de una metáfora creada a lo largo de los siglos para ilustrar la ley de gravitación a las mentes menos privilegiadas.

Las brujas de Salem no fueron quemadas en la hoguera

Juicio brujas de Salem. Imagen: Gettyimages

Muchas culturas han reaccionado de forma puntual a las acusaciones de brujería con miedo supersticioso y han castigado, o incluso asesinado, a los presuntos o presuntas practicantes en la hoguera. Sin embargo, según las leyes inglesas (todavía no se había declarado la independencia de Estados Unidos en el siglo XVII), los acusados de brujería eran castigados con la horca, mientras que otros morían en la prisión en espera de un juicio. Las leyes y los procesos judiciales aplicados en la época, son el motivo por el que las llamadas brujas de Salem no fueron quemadas en la hoguera.