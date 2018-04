¡No mires abajo! Se juega la vida haciendo acrobacias en la azotea de un rascacielos

El vértigo es una sensación que no sienten aquellos que se graban en la cima de edificios

Vídeo que muestra un joven caminando con skate sobre la repisa de un rascacielos

Joven en repisa de rascacielos. Imagen: YouTube/Caters Clips

El vértigo es una sensación que la mayor parte de los seres humanos experimentaría si se hallara en la cima de un rascacielos: una emoción que no sienten, sin embargo, aquellos jóvenes temerarios que se atreven a grabarse en vídeo a más de 500 metros de altura.

Probablemente no es la primera vez que escuchas hablar del rooftopping, una moda fotográfica que consiste en subirse al tejado de un gran edificio, sacar el móvil o cámara de fotos y capturar los pies andando, sin temor, sobre las repisas y compartir las imágenes a través de las redes sociales.

Esta moda se ha extendido a pasos agigantados y, en esta ocasión, un joven identificado como Nikita Belyakov, de 21 años, ha sido grabado caminando por el borde de un rascacielos en Dubai. Las impactantes imágenes no han tardado en hacerse virales, puestos que ha realizado una serie de acrobacias tan impresionantes como imprudentes.

Youtube Video

Según ha explicado en otro vídeo, utiliza elementos de parkour, acrobacias y otras técnicas extremas. Algo que, a su entender, hace que sus hazañas sean tan originales. También comenta que todo comenzó a sus 17 años:

"Al principio no podía mirar hacia abajo pero, poco a poco, comencé a tener más confianza en mí mismo".

"Es una gran liberación de adrenalina. En momentos extremos, estoy tranquilo. De lo contrario, podría llevar consecuencias irreversibles. Las pocas veces que no me sentía seguro de dar un salto o hacer una acrobacia, simplemente no lo hacía".