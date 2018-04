Los países más seguros del mundo para refugiarse si estalla la III Guerra Mundial

Los asuntos internacionales están al orden del día. No pasa desapercibido para nadie que esté atento a los medios de comunicación que las relaciones entre algunos países como Japón, Corea del Norte, Estados Unidos o Rusia están más tensas que nunca. Y aunque al final del día queden en segundo plano, la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial siempre está en el aire para los más catastrofistas.

Con líderes tan inestables en el poder como los que hoy en día gobiernan algunas de las grandes potencias globales, armas cada vez más peligrosas que podrían volar por los aires más de la mitad del planeta y la lucha constante por recursos naturales como el petróleo o el agua, la idea de una tercera gran guerra es un escenario que algunos no descartan.

Pese a que gran parte de la población vivimos bastante despreocupados respecto a estos problemas globales, no está de más tener en mente algunos destinos en la agenda por si las cosas se empiezan a poner feas; ya sabes, solo por si acaso. Para ello hemos confeccionado una lista de países con mayores probabilidades de mantenerse en un segundo plano en caso de un conflicto mundial a gran escala, naciones que o bien por su política tradicional, su geografía o su modo de vida históricamente han vivido las grandes guerras en un segundo plano.

Suiza

Suiza. Imagen: Pxhere

Pese a estar situada en el corazón de Europa ha dejado claro que es un territorio seguro, siendo capaz de mantenerse al margen del mayor conflicto bélico de la historia, la II Guerra Mundial, pese a estar en medio de dos bandos. Además, cuenta con la ventaja natural de estar fortificada por las montañas que la rodean, creando un santuario perfecto.

Irlanda

Irlanda. Imagen: Pxhere

A pesar de encontrarse geográficamente justo al lado de una de las mayores potencias bélicas del mundo moderno Irlanda tradicionalmente siempre ha tendido hacia una política independiente: ha sabido mantenerse ajena a los conflictos internacionales desde los años 30. En caso de nueva guerra, difícilmente romperá ese decreto.

Finlandia

Finlandia. Imagen: Pxhere

Tiene frontera con Rusia, Suecia y Noruega; Finlandia es otro país que se ha mantenido neutral en los conflictos bélicos. Sus zonas remotas son perfectas para esconderse y aparece entre los primeros diez lugares del Índice Global de Paz.

Austria

Austria. Imagen: Pxhere

Austria también goza del honor de colocarse entre los países más seguros del mundo. Al igual que Suiza, Austria se encuentra geográficamente bien apuntalada por montañas, con zonas difícilmente accesibles, además de ser uno de los países que mejor se puntúan en cuestiones de rechazo ante cualquier conflicto armado.

Islas Fiji

Islas Fiji. Imagen: Pxhere

Los habitantes de estas islas paradisíacas en medio del Océano Pacífico están muy alejados de los conflictos de otros países. Tiene una pequeña población con una política exterior pacífica sin grandes cantidades de recursos que pudieran ser atractivos para las grandes potencias. Por lo tanto, no es una amenaza para ninguna nación, y por ello la convierte en un área muy segura.

Tuvalu

Tuvalu. Imagen: Pxhere

Si no has escuchado nunca hablar sobre este país, no te preocupes, seguro no eres el único. Esta pequeña nación de apenas 10.000 habitantes, está extremadamente aislada y políticamente tiene más preocupaciones sobre el aumento del nivel del mar a causa del cambio climático que sobre una guerra mundial.

Eslovenia

Eslovenia. Imagen: Pxhere

Se trata de uno de los países más auto sostenibles por sus fuentes de energía térmica, solar e hidroeléctricas en desarrollo; razón por la que no depende de terceros para obtener energía para su población. Otro punto a favor de Eslovenia es que en las dos grandes guerras mundiales logró mantenerse al margen de ellas, aunque actualmente forma parte de la OTAN.

Canadá

Canadá. Imagen: Pxhere

Según el Global Peace Index 2017, Canadá es el octavo país más pacífico del mundo, gracias a su baja involucración en conflictos internacionales. Además de tener índices muy bajos en cuanto a su participación en conflictos internacionales, también tiene uno de los climas políticos menos conflictivos del mundo.

Groenlandia (Dinamarca)

Groenlandia. Imagen: Pxhere

A pesar de que es evidente que Dinamarca se vería notablemente afectada en caso de estallar una guerra en Europa por formar parte de la OTAN, cuentan con Groenlandia: una enorme porción de tierra que se rige de manera autónoma y políticamente neutral.

Portugal

Portugal. Imagen: Pxhere

Nuestro país vecino también es uno de los destinos más seguros del mundo en caso de una Tercera Guerra Mundial. Portugal ocupa la tercera posición de Índice de Paz Global de 2017 por ser un "oasis de estabilidad". A pesar de su cercanía con otros países europeos, se ha abstenido de participar en cualquier conflicto desde el final de la segunda gran guerra.