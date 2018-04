China construye edificios con agujeros para que pasen los dragones

Muchas tradiciones chinas siguen estando muy vigentes en su día a día

No son simples rascacielos con huecos que no tienen ningún sentido funcional

Hong Kong. Imagen: Flickr/See-ming Lee

A pesar de que es un país que se abre muy poco a poco al mundo occidental y va dejando atrás algunas de sus costumbres, lo cierto es que muchas de las antiguas tradiciones chinas siguen estando muy vigentes en su día a día, inclusive si hablamos de negocios, tecnología o arquitectura.

Un claro ejemplo son los rascacielos con agujeros en su estructura. Muchos podrían pensar que son simples edificios de la era moderna con huecos que no tienen ningún sentido funcional y/o arquitectónico, pero la verdad es que este curioso detalle tiene mucho que ver con mitos y leyendas de la tradición china.

Y a pesar de que esta característica pueda parecer mero capricho arquitectónico, son en realidad "puertas para dragones":

La leyenda sostiene que las montañas que rodean la geografía de la capital China son el hogar de dragones, criaturas mitológicas portadoras de buena fortuna. Son poseedores de energía positiva que se expande por el lugar cuando los dragones atraviesan la ciudad desde las montañas hasta el mar para beber agua.

En definitiva, los huecos en las estructuras ubicadas en lugares específicos en la ruta que va desde las montañas hasta las aguas, proporcionan un camino directo y sin rodeos para que los dragones puedan llegar al mar y volver a su hogar sin obstrucciones.

Creencia cuya procedencia es el feng shui

Hong Kong. Imagen: Flickr/See-ming Lee

Esta es parte de una creencia cuya procedencia es el feng shui, un antiguo sistema filosófico chino basado en la ocupación consciente y armónica del espacio. Según sugiere esta corriente, todo el la tierra tiene energía y todas ellas están conectadas entre sí, por lo que unas no deben molestar o enturbiar a otras.

El feng shui es la clave a la hora de comprender la relación de los edificios con el medio ambiente, el mar y el cielo. El flujo de aire que procede del mar y llega hasta la montaña, es un componente crítico a la hora de diseñar un buen feng shui urbano y mucho más si tenemos en cuenta la "existencia" de los dragones.

No obstante, hay algunos edificios que no siguen esta tradición. ¿Por qué en otras zonas de Hong Kong no se ven estos agujeros en los rascacielos?

La verdad sobre esto es que el feng shui es una creencia muy antigua y que muchos ya no siguen; pues con el paso del tiempo han sido apartadas como prácticas innecesarias y, en su gran mayoría, supersticiosas.