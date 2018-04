Así homenajea al fallecido DJ Avicii la torre más alta de Holanda

Hace sonar las campanas con algunos de sus temas más exitosos

Un joven grabó el momento en el que se rendía tributo al famoso DJ

Torre Dom de Holanda. Imagen: Pxhere

La Torre Dom de Utrecht, Holanda, hace sonar las campanas con algunos de los temas mundialmente conocidos del DJ Avicii. Como forma de tributo al artista sueco fallecido este viernes, la estructura hizo sonar Without you, Hey Brother y Wake me up durante la mañana del sábado.

El DJ, cuyo verdadero nombre es Tim Bergling, era conocido por una serie de éxitos como Lay Me Down, I Could Be The One o Lonely Together. El músico también fue nominado dos veces al premio Grammy por su trabajo con David Guetta y por su canción Levels.

Consiguió llegar numerosas veces al Top Ten en más de 15 países diferentes y, después de la triste noticia, la estrella ha recibido este homenaje especial.

Los vídeos fueron difundidos a través de Twitter por el usuario Pin Brassien, un joven de 30 años, que grabó el momento en el que se rendía tributo al famoso DJ sueco en la Torre más alta de los Países Bajos.

De Dom speelt Avicii ?? pic.twitter.com/MLnWCsSDN3 — Pim Brassien (@pimbrassien) 21 de abril de 2018

Es evidente que sus temas eran del gusto de miles de músicos, como es el caso de Malgosia Flebig, la intérprete que hizo sonar algunos de sus éxitos en la torre holandesa en mención.