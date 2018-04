¿Puedes escuchar esta imagen?

Todos sabemos que el formato de este tipo de visual no tiene sonido

A nuestro cerebro le encanta completar la información que nos falta

Torre electricidad saltando. Imagen: Animated-photography

Muchos usuarios que lo ven dicen que escuchan algo; sin embargo, todos sabemos que el formato de este tipo de visual no tiene sonido. Lo mejor es que juzgues por tí mismo y compruebes si eres capaz, o no, de escuchar el sonido en esta imagen en la que se puede ver una torre de electricidad saltando a la comba.

La duda la compartió Lisa DeBruine, profesora de Neurociencia y Psicología de la Universidad de Glasgow a través de Twitter con la siguiente pregunta: "¿Alguien que sepa de percepción visual sabe por qué puedo escuchar este GIF?".

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp — Lisa DeBruine ?????????? (@lisadebruine) 2 de diciembre de 2017

No obstante, hay personas a las que no les da esa sensación. De hecho, los que pueden oír el GIF pertenecen al veinte por ciento de personas que experimentan una respuesta auditiva evocada visual, también conocido como vEAR.

¿Suena o no suena?

En el caso de que una torre eléctrica pudiera cobrar vida y se pusiera a saltar a la comba, lo normal es que provocara un estruendoso sonido. Y nuestro cerebro, al que le encanta completar la información que nos falta, lo sabe.

Dicho en otras palabras, el cerebro anticipa el ruido. Se trata de un efecto priming, el cual está directamente relacionado con la memoria implícita por el cual la exposición a determinados estímulos influye en la respuesta que se da a provocaciones presentadas con posterioridad. El inductor (torre que salta) produce una activación concurrente esperada (imaginación de un ruido fuerte).

Para dar sentido al mundo, es necesario organizar las sensaciones entrantes en información que tenga sentido. La capacidad de nuestro cerebro para interpretar y completar información es la causa principal de muchas de las ilusiones ópticas. Con esta misma lógica, el GIF visto en una pantalla gigante produciría un sonido fantasma mucho mayor.

¿Hay más casos?

Las imágenes están llenas de significado y son propensas a desencadenar una ilusión auditiva. Pero incluso cosas abstractas como este GIF, pueden producir el efecto si tienen altos niveles de "energía de movimiento.

La probabilidad de respuesta auditiva está relacionada con lo que el sujeto está mirando en determinado momento. Por ejemplo, algunas personas son capaces de escuchar palabras cuando están leyendo o tienen la sensación de oír el tintineo intermitente del coche que tiene delante.

No obstante, existen otros ejemplos que consisten en apelar la nostalgia y que están vinculadas a algún sonido fácilmente identificable. Si lo recuerdas, es posible que en cuanto veas las imágenes y vídeos en formato GIF, escuches un sonido fantasma.

RT si puedes escuchar este vídeo aunque no tenga sonido: pic.twitter.com/NyQKZHfMz6 — Star Wars España (@StarWarsSpain) 23 de abril de 2018

rt si puedes escuchar este gif pic.twitter.com/O1hVsWQTrd — ??? p?????? (@moonIightfk) 26 de abril de 2018

Rt si puedes escuchar esta imagen ???? pic.twitter.com/6asMtKlf47 — Mundos Mágicos (@MagicMundi) 22 de marzo de 2018

RT if you can hear this image pic.twitter.com/KlGFxbf9bH — Soy Vaini. (@MeLlamanVaini) 17 de marzo de 2018

rt if you can hear this image pic.twitter.com/0RdvOzlizJ — ???????????????????????? ???? (@ferchu_finish) 18 de marzo de 2018