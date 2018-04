Purpurina en la lengua, masticar hielo y otras modas virales que nunca entenderemos

Desde que existen las redes sociales, hemos sido testigos de modas de lo más locas. Cuando parecía que nada podía sorprenderte, aparece un nuevo "genio" de la viralidad y se mete a millones de seguidores en el bolsillo haciendo cosas tan peculiares como echarse un cubo de agua fría o ponerse purpurina en la lengua para la foto de turno.

Muchos jóvenes asiduos de las redes sociales aceptan retos o se suman a raras tendencias que se expanden a lo largo y ancho de Internet. Algunas son modas muy populares que en un momento dado se vuelven demasiado virales por ser la novedad, por su originalidad o porque son totalmente sin sentido.

A pesar de que algunas de estas tendencias han sido una manera de conectar con los demás y poder difundir información sobre acontecimientos y modas de nuestros respectivos círculos sociales, hoy trataremos algunos de los fenómenos más hilarantes de la cultura pop.

Conocido como "reto de la cubeta de agua fría o helada", fue una campaña solidaria que buscaba concientizar sobre la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica y generar donaciones para la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Y a pesar de que muchos famosos se sumaron a esta iniciativa recaudando más de 100 millones de dólares en tan solo 30 días, millones de usuarios siguieron esta moda viral casi sin saber su trasfondo.

Mientras que el resto de retos que han triunfado durante los últimos años no era necesario tener algún tipo de habilidad, el Invisible Box Challenge requiere un hábil juego de pies. Todo comenzó cuando el jugador de fútbol americano, Dontez Hines, publicó un vídeo caminando sobre una caja invisible. Después, retó a sus seguidores a hacer lo propio, comenzando a viralizar el reto.

El reto de la purpurina es una moda viral popular entre las beauty pics y consiste básicamente en ponerse purpurina y hacer una foto de primer plano a los labios. Al parecer, los instagramers creen que esto es atractivo, pero la realidad es que debe ser bastante desagradable sentir ese material en la boca, además de que puede ser tóxico.

Esta nueva tendencia que ha llegado a las redes sociales chinas, consiste en compartir imágenes comiendo hielo. Algunos espectadores afirman que ver estos vídeos les aporta "satisfacción visual y auditiva": aseguran que escuchar el sonido del hielo al morderlo causa un efecto relajante.

La idea de este reto viral es acostarse rígidamente boca abajo sobre cualquier superficie u objeto. Cuanto más extremo sea el lugar, mayor será el impacto entre los usuarios.

"@markgillon1: @AnnaJaneCasey you think YOU can plank! check this mother out...... #extremeplanking pic.twitter.com/cubYkCJZ"

LOVE IT!