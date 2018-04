¿Por qué expulsamos flatulencias y nos tiramos eructos?

El exceso de gas podría no invitarte a asistir a muchos eventos sociales

Puede ser difícil saber cuándo se trata de signos de un problema mayor

Imagen: Gettyimages

A pesar de que no es peligroso ni mortal, el exceso de gas podría no invitarte a asistir a muchos eventos sociales. De hecho, algunas veces incluso podrías no aguantarte ni a ti mismo. No obstante, este tipo de gases sirven de algo y podrían ser una señal de que estás comiendo de manera saludable.

Mientras somos niños todo está permitido y hasta es una muestra positiva de que después de hacerlo no se tendrá dolor de estómago. Sin embargo, desde que llega la adolescencia en adelante, las cosas cambian y estas funciones corporales se convierten en mala educación.

Sea como fuere, esto interfiere con las actividades diarias. Razón por la que hoy te explicamos por qué expulsamos flatulencias y nos tiramos eructos.

¿Por qué expulsamos flatulencias?

Al fin y al cabo somos humanos, y todos -desde el más humilde de los súbditos hasta el mismísimo Papa- nos deshacemos de los gases acumulados en el interior del cuerpo por el mismo procedimiento. Eso sí, con más o menos habilidad a la hora de disimularlos.

Esta mezcla de gases pueden llegar desde tres fuentes: los producidos a partir de alimentos por colonias de bacterias intestinales y levaduras simbióticas que viven en el tracto gastrointestinal, dióxido de carbono que se produce por la neutralización del ácido gástrico y, finalmente, algo tan simple como es el aire tragado.

Sí, has leído bien: el aire que se ingiere cuando comemos, bebemos o inclusive tragar saliva tiene que salir de alguna manera. Si no se eructa, saldrá en forma de flatulencia. Fumar, comer chicle y no masticar bien los alimentos también puede conducir a una ingesta excesiva de aire.

La grasa media contiene nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono y oxígeno en diversos grados. También pueden tener compuestos que provocan olores, especialmente gas de sulfuro de hidrógeno, la misma sustancia que los huevos podridos huelan tan mal.

¿Por qué eructamos?

El hecho está relacionado con algo así como una sensación de plenitud digestiva. A veces se produce a voluntad para sentir alivio y otras no se puede controlar, generando ruido a la vez que se despide aire por la boca. Cuando estos suceden varias veces al acabar de comer, al igual que en la función corporal anterior, es porque se ha tragado aire durante la ingesta.

Sin embargo, los eructos muchas veces son conocidos como aerofagia. Hay personas que tienen por costumbre eructar aunque no hayan tragado aire al comer. Es una forma de aliviar otros problemas estomacales.

Por lo general, no revisten importancia médica, pero si son excesivos conviene consultar. Por otro lado, hay ciertas bebidas y alimentos que contribuyen con la causa de eructos, como por ejemplo el alcohol, alimentos con azúcar o fibra, lentejas y pan de trigo integral, entre otros.