LOL, YOLO, LMAO... ¿qué significan estas expresiones made in redes sociales?

Internet está cambiando el lenguaje que utilizamos en nuestro día a día

Una lista de abreviaturas ha comenzado a dominar la forma de comunicarse

Imagen: ViralPlus

No cabe duda que Internet está cambiando el lenguaje que utilizamos en nuestro día a día. No hay que indagar mucho en las redes sociales para encontrarse con expresiones o hashtags como YOLO, LOL o LMAO. Sin embargo, lo más probable es que no tengas ni idea de su significado.

Existe una fina línea que nos separa de los más jóvenes: la forma de expresarse. Es por esta sencilla razón que es comprensible perderse en algo tan sencillo como una conversación escrita. Olvídate del clásico cool (guay), sobre todo si se trata de entender a las nuevas generaciones, que por motivos muy evidentes están más apegados a la vida moderna.

Una nueva lista de abreviaturas ha comenzado a dominar la manera en que muchos adolescentes se comunican. Hay muchas palabras y acrónimos que se utilizan en redes o al textear en aplicaciones de mensajería instantánea. Y dado que no es fácil estar al día en un mundo que se actualiza constantemente, hoy daremos respuesta a algunas de las expresiones más utilizadas para que salgas de dudas de una vez por todas.

¿Qué significan estas expresiones?

Senpai: esta palabra de origen japonés, se refiere a un guía o alguien a quien se admira por su experiencia o conocimiento.

Crush: generalmente describe un chico o una chica que nos gusta y de quien podríamos enamorarnos enloquecidamente, pero con quien por alguna razón no podemos mantener una relación.

Salseo: este término se refiere al momento en el que se especula sobre determinadas personas o situaciones con la intención de hablar sobre un determinado tema, normalmente utilizado para criticar.

BAE: este acrónimo de Before Anyone Else o "antes que nadie" en español, es el siguiente nivel de Crush. Pues en este caso sí se sostiene una relación amorosa. Ser el BAE puede interpretarse como ser el número uno, habitualmente utilizado para referirse al novio o la novia de manera cariñosa.

K: abreviatura de OK.

Hype: este anglicismo significa expectación o revuelo. Se utiliza para resaltar el interés que generan determinadas historias con mucho seguimiento. Es decir, darle bombo a algo de forma consciente y que la gente se excite antes de tiempo.

OMG: Oh My God se utiliza para expresar sorpresa, significa: "Oh dios mío".

YOLO: You Only Live Once o "solo vives una vez" implica que uno debe disfrutar de la vida, aunque ello conlleve tomar riesgos.

Hater: hace alusión a la persona que se dedica, a través de las redes sociales, a discriminar, denigrar u ofender a una persona, organización o producto. El motivo por el cual llevan a cabo estas actividades puede variar pero, generalmente, es el odio.

LOL: Laughing Out Loud traducido como "reírse a carcajadas". Se utiliza para mostrar que algo es muy gracioso.

ROFL: es algo así como "rodando por el suelo de la risa".

Yass: se utiliza para decir sí muy exagerado, celebrando algo y siendo feliz afirmando tal cosa. No obstante, según su contexto, también puede referirse a una risa.

LMAO: proviene de la expresión inglesa Laughing My Ass Off, la cual puede traducirse a nuestro idioma como: "riéndome hasta que se me parta el culo". En condiciones de uso, se suele emplear como sustituto del popular acrónimo LOL.

LMFAO: Laughing My Fucking Ass Off/Laughing My Fat Ass Off, es una extensión del anteriormente mencionado LMAO, pero con un toque de picaresca.

Trol: en la jerga de Internet, un trol describe a una persona que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea.

Shippear: esta palabra se utiliza cuando se crean parejas ficticias o cuando se genera una historia amorosa a su alrededor. Suele darse entre fans o seguidores de una relación, buscando juntar a personas de forma totalmente subjetiva.

Stalkear: básicamente consiste en seguir la vida de una persona en redes sociales; básicamente es cotillear en silencio.

FTW: que algo es muy gracioso. For The Win es una manifestación de actividad positiva.

WTF: este vulgarismo inglés What The Fuck muestra estupefacción o asombro, podría traducirse como "Pero qué cojones".

NTP: siglas de "No te preocupes".

Fail: si uno traduce literalmente esta palabra, el significado equivalente será más o menos fallar o suspender. A día de hoy se utiliza en Internet para mostrar momentos de fracaso absoluto.

OWNED: viene a significar un estado de indefensión frente a otra persona, teniendo un punto de humillación en muchos casos.