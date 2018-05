Lo que debes saber antes de ir a la peluquería para no llevarte un disgusto

Encontrar una que se adapte al estilo que estás buscando puede ser difícil

Trabajan duro para darte ese look, pero parece que no consigues los mismos resultados

Encontrar un peluquero que se adapte a tu estilo puede ser una tarea difícil. Dirigirse a cualquiera de estos comercios puede ser, a veces, una experiencia bastante desquiciante a ojos del cliente. Descubres a través de las redes sociales un corte de pelo imposible, un tinte blanco que te haría parecer la mismísima Daenerys, unos rizos y un volumen con el que seguro llamarás la atención. Eso sí, lo más seguro es que ninguna de estas opciones quedaría bien en tu cabello.

Sin embargo, te has empeñado en tener ese look; vas a la peluquería y decides imponer tu opinión por encima de la experiencia del estilista. A pesar de que trabajan duro para darte esa apariencia que buscabas, al final, parece que no has conseguido obtener los mismos resultados que en la foto.

Dado que los estilistas son víctimas de las peticiones imposibles que se supone que tienen que hacer aparecer como por arte de magia, hoy hemos compilado una lista de las principales cosas que todos los peluqueros quieren que sus clientes conozcan antes de tomar asiento en su silla de estilismo.

Tu pelo nunca va a quedar como en la foto

La mayoría de personas que buscan un cambio de imagen, se inspiran en celebridades, modelos o imágenes que encuentran a través de las redes sociales. Si bien estas fotografías dan al estilista una buena idea de lo que quieres, asegúrate de tener expectativas realistas: cada uno tenemos un tipo de pelo, textura... Entonces lo que funcionará en algunos, no significa que funcione contigo.

Si quieres un cambio radical, tendrás un cambio radical

Si eres de los que aparecen con una fotografía que implica un corte imposible, tendrás que cortarte el pelo o atender a las sugerencias que tus estilistas proponen. No todo el mundo puede hacerse lo que quiere pero, lo más importante, es que pienses si estás 100% seguro de que quieres hacerte ese cambio radical.

Cortar las puntas ayuda a que tu pelo crezca

Puede parecer contradictorio, pero cuando las puntas están abiertas se separan hacia arriba hasta que el pelo finalmente se rompe y se cae. Cuanto más tiempo pases sin un saneo, más tardará en crecer.

Dejar que conozca la historia de tu pelo

El historial de tu pelo juega un papel vital en tu vida capilar actual. Es fundamental hablar con tu estilista sobre la historia de tu pelo antes de que empiece a trabajar con tu cabello. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te lo teñiste? ¿Alguna vez has tenido un tratamiento permanente / químico? Informar de este tipo de cosas ayudará a satisfacer mejor tus necesidades y requisitos, dando como resultados que funcionan con tu tipo de pelo.

Obtienes lo que pagas

Siempre es una buena opción investigar un poco sobre lo que deberías esperar que sea el costo de tu nuevo look. No hay nada peor que entrar en shock en la recepción y tener que rebuscar en la cartera esa tarjeta de crédito de emergencia.

La mayoría de los salones de belleza anuncian sus precios en su página web o están dispuestos a darte un presupuesto cuando llamas para reservar una cita. Por otro lado, según qué servicio quieres que te hagan, prepárate para gastar dinero, porque invierten en productos, técnica y servicio.

Piensa en tu estilo de vida antes de elegir qué hacer

Seamos realistas, no todos tenemos la misma paciencia para mantener cierto corte de pelo o color. Si tienes una vida muy ocupada y no tienes tiempo para cuidarlo, intenta hacerte algo que no lleve demasiado trabajo para mantener.

Intenta no llegar tarde a tu cita

Las cancelaciones a última hora son un problema con el que toda peluquería tiene que lidiar. Cada vez que un cliente no llega a su cita, las personas que trabajan en los salones pierden su tiempo y, lo que es aún peor, el negocio pierde dinero.