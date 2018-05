Mitos y trucos absurdos sobre el pelo que no debes seguir creyendo

Todos queremos descifrar las claves para lucir una cabellera deslumbrante

Existen mitos alrededor del cuidado del cabello que acabamos creyendo

Desmentimos los más populares con el fin de aportarte soluciones

Imagen: Pexels

Todos y cada uno de nosotros queremos descifrar las claves para lograr una cabellera deslumbrante, pero estamos expuestos a una sobrecarga informativa; muchas veces es errónea o incompleta, terminando por resultar confuso diferenciar entre un mito y una realidad.

Existen centenares de mitos alrededor del cuidado del cabello que acabamos creyendo, pero no son ciertos. Vivimos en una era publicitaria y cibernética en la que tenemos al alcance datos inmediatos, sin muchas veces cuestionarnos su veracidad; obtenemos información que nos lleva a tomar decisiones equívocas sobre nuestro ritual capilar.

Hoy, sin embargo, desmentimos los mitos más populares con el objetivo de aportarte las soluciones para cuidar tu cabello de la forma más correcta.

Las puntas abiertas se pueden reparar

Imagen: Gettyimages

La cruel realidad es que una vez que las puntas están abiertas, el pelo se vuelve seco, opaco y enredado. En ese sentido, no se pueden reparar, ni tampoco cerrar por una sencilla razón; una punta rota aparece cuando la cutícula está dañada. El mejor tratamiento es recortar las puntas con regularidad para mantener la melena sana.

Cortar el pelo hace que crezca más rápido

Imagen: Gettyimages

Despuntar tu melena no tiene ningún efecto secundario en los folículos ni altera el ritmo biológico de su crecimiento. Sin embargo, es recomendable cortar las puntas cada seis semanas para mantener el pelo saludable.

Si te arrancas una cana te salen más

Imagen: Gettyimages

Este es, probablemente, uno de los mitos más extendidos entre la cultura popular. Se dice que si te arrancas una cana, te salen el doble. No obstante, si te sale una es porque el pelo ha perdido el tinte desde el folículo y si consideramos que el cabello tarda entre tres y cinco meses en crecer, es muy posible que el resto de folículos ya hayan perdido el pigmento para cuando te arranques la primera.

Los tintes dañan el cabello

Imagen: Gettyimages

Se trata de una verdad a medias; todo depende del tipo de producto que utilicemos para teñir el pelo. La mejor opción es apostar por productos naturales o hechos de ingredientes veganos. Es decir, que no incluya químicos, pero a su vez que sean de buena calidad.

Lavar el pelo todos los días es malo

Imagen: Gettyimages

Digan lo que digan, la frecuencia de lavado del pelo depende de cada persona. Hay cabellos que se engrasan y se ensucian con mayor facilidad, por lo que es evidente que necesitan más lavados. En cualquiera de los casos, se recomienda utilizar los productos adecuados al tipo de pelo y cuero cabelludo.

Es malo hacer uso de horquillas y gomas

Imagen: Gettyimages

No sería la primera vez que escuchas que llevar el pelo recogido todos los días es malo. No obstante, es otro mito extendido, dado que si se recoge de forma suave no supone ningún inconveniente para la salud de tu melena.

Aclarar el pelo con agua fría hace que quede más brillante

Imagen: Gettyimages

Aunque esta práctica es habitual en las peluquerías, no está comprobado que el agua fría tenga propiedades abrillantadoras. La lógica indica que enjuagarse el pelo con agua fría hace que las cutículas del pelo pierdan volumen y reflejen más luz, pero no existe evidencia científica que respalde este mito. La única técnica probada de suavizar las cutículas es, de nuevo, utilizar el acondicionador adecuado.