This is America: Destapamos las referencias del vídeo del que todo el mundo habla

Una canción que viene acompañada por imágenes y referencias críticas

Denuncia el racismo y la violencia policial a través de una obra visual

Imagen: YouTube/Childish Gambino

Childish Gambino pilló por sorpresa a millones de personas este fin de semana con el lanzamiento de su nueva canción "This Is America", un single que viene acompañado por un videoclip cargado de imágenes y referencias críticas a la opresión de personas de color y violencia armada de la actual Constitución de los Estados Unidos.

El cantante, alter ego del actor y guionista Donald Glover, denuncia el racismo y la violencia policial a través de una obra visual dirigida por Hiro Murai, director que ha estrechado lazos con el artista desde la producción de la serie Atlanta.

El clip ha acumulado la friolera de 48 millones de visualizaciones en YouTube por las innumerables referencias cuidadosamente escogidas para cada detalle de los cuatro minutos del vídeo. Hoy explicaremos qué significan algunas de estas escenas; alusiones a la brutalidad con la que la sociedad trata a la población negra estadounidense.

Almacén

Imagen: Gambino / YouTube

"This Is America" se desarrolla en un sórdido almacén, que algunos espectadores interpretan como la base del país, construida sobre la supremacía y opresión sistemática blanca.

Tío Ruckus

Imagen: Gambino / YouTube

El artista baila en primer plano haciendo un extraño gesto en su ojo derecho en referencia a Tío Ruckus. Es un personaje de ficción del cómic The Boondocks que se cree blanco y que muestra tendencias racistas.

Ley de Jim Crow

Imagen: Gambino / YouTube

Las leyes de Jim Crow fueron unas leyes estatales y locales en los Estados Unidos que propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas bajo el lema "separados pero iguales" y se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos.

El pañuelo rojo

Imagen: Gambino / YouTube

Este pedacito de tela -sacado por un adolescente- se usa para cubrir cuidadosamente la pistola que Gambino utiliza para disparar al hombre que toca la guitarra. Alude al hecho de que en Estados Unidos es más importante cuidar de un revólver que de las personas.

Bailes africanos

Imagen: Gambino / YouTube

Después de entregar el arma de 9 milímetros a un adolescente, el artista baila junto un grupo de estudiantes el Gwara Gwara, una danza sudafricana que popularizó Rihanna en la ceremonia de los Grammy este mismo año.

Masacre de Charleston

Imagen: Gambino / YouTube

Una de las escenas más impactantes del vídeo presenta a un coro góspel siendo fusilado con un rifle de asalto. La masacre hace una clara referencia al tiroteo de la matanza de Charleston, en la que un veinteañero blanco mató a nueve personas en una iglesia afroamericana de Estados Unidos en 2015.

Vídeos virales de brutalidad policial y racismo

Imagen: Gambino / YouTube

Aparecen unos adolescentes utilizando sus smartphones para grabar desde arriba el caos que se está desarrollando abajo, pero con la boca tapada por un pañuelo blanco. En ese momento la letra dice: This is a celly, that's a tool (Eso es un móvil, es una herramienta).

Por otro lado también se sugiere que hace referencia al asesinato de Stephon Clark; recibió siete disparos de la policía estadounidense en marzo de 2018. Los agentes buscaban un sospechoso de romper cristales en los coches. Stephon se encontraba en el patio trasero de su casa hablando por teléfono y la policía confundió el aparato con un arma.

Uno de los jinetes blancos del Apocalipsis

Imagen: Gambino / YouTube

Se puede apreciar un hombre encapuchado montando en un caballo blanco. Según el Nuevo Testamento de la Biblia, el caballo blanco representa a uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis, representando la muerte y la victoria a través del enfrentamiento violento.