¿Puedes resolver este acertijo? La respuesta no es 6

Volvemos al terreno de los acertijos con una secuencia de números engañosa

No son pocos los que tratan de resolverlo y no pueden lograrlo

Imagen: ViralPlus

Hoy volvemos al terreno de los acertijos con una secuencia de números tan popular como engañosa. Sabemos que te gustan los rompecabezas, por esa razón te dejamos con éste para que pienses un rato. ¿Serías capaz de resolver este enrevesado, pero divertido acertijo numérico?

No son pocos los que se pasan horas tratando de resolver este simple acertijo y no pueden lograrlo. Mucha gente hace hincapié en que la respuesta es 6, ya que sería la solución más lógica porque en la secuencia que presentamos los números aumentan de dos en dos, pero no lo es.

Como otras veces, te facilitaremos algunas pistas: la respuesta no es 6, no tiene nada que ver con las matemáticas y, probablemente, la respuesta se encuentra en algo que ves todos o casi todos los días.

La situación para este acertijo es bastante simple. Tan sólo tendrás que averiguar qué sigue después de esta misteriosa secuencia de números. ¿Has caído ya en qué es?

Imagen: ViralPlus

¿Quieres la solución? Bueno, la respuesta era bastante sencilla. Hay veces que para resolver este tipo de rompecabezas tenemos que optar por el pensamiento lateral. La respuesta del acertijo no se trataba de un simple número o de complejas operaciones matemáticas como bien hemos dicho, sino que se trata del emblema que se encuentra en la palanca de cambios de marcha de tu coche.

Tal y como hemos planteado el problema, el acertijo se refiere claramente al 1 3 5 2 4 R que tantas veces has visto.

Imagen: Pxhere