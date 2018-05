A simple vista, ¿dirías que es una fotografía o una pintura?

Se ha hecho viral a través de Twitter y ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios

La artista no es la mujer que podemos ver tumbada en lo que parece ser un arroyo

Imagen: Twitter/mienokei

Aunque ella no es la mujer que podemos ver tumbada en las frías aguas de lo que parece ser un arroyo, la imagen publicada a través de Twitter por la usuaria Kei Mieno se ha vuelto viral, causando un gran impacto entre los miles de usuarios que han tenido la oportunidad de examinarla.

De más está decir que por más que busquemos información sobre la modelo que está posando, no encontraremos ninguna referencia. De hecho, la mujer que protagoniza la imagen principal de este artículo no tiene nombre, pues no es una persona real, sino la estrella de una de las pinturas increíblemente detalladas de Mieno.

Si aún sigues sin creer que se trata de una pintura, imagina el impacto social que ha tenido en las redes. Esta publicación ha recibido en cuestión de días más de 131.000 retweets y más de 47.000 "me gusta". No es de extrañar que haya tenido tanto alcance, pues la textura y los detalles de la pintura al óleo son tan precisos que no es difícil confundirla con una fotografía.

Lo más seguro es que no es la primera vez que tienes la oportunidad de ver una de estas pinturas hiperrealistas. Sin embargo, como Mieno se apresuró en señalar, ella desea desligarse de este tipo de género. Aunque respeta el gran trabajo de este movimiento, considera que el valor de este tipo de pinturas no se debe perder en la capacidad de imitar el proceso mecánico de la fotografía. Su objetivo es, en definitiva, transmitir sentimientos de lo que ve en el lenguaje artístico.

"Lo que intento pintar es lo que veo con mis ojos. Hay una brecha entre la imagen reflejada en nuestros ojos, lo que se transmite a nuestro cerebro y lo que tenemos en nuestro corazón, y dependiendo de nuestras emociones y conciencia, la forma y el color cambian. Quiero pintar el color, la forma y la luz que siento dentro de mí y expresar todas esas cosas que no puedo expresar con palabras".

Y sin lugar a dudas, lo ha conseguido. Kei Mieno tiene la maravillosa capacidad para comprender y recrear en un lienzo los efectos de la luz y la sombra, proporcionando una sensación casi tangible de temperatura y tiempo.