Las peores excusas que ponen los trabajadores por llegar tarde

A veces puede parecer un infierno levantarse y abandonar la comodidad de la cama

No son pocos los empleados que ofrecen todo tipo de excusas a sus jefes

Imagen: iStock

A veces puede parecer un infierno tener que levantarse y tener que luchar contra la comodidad del dormitorio, donde la mayoría de las alarmas son pospuestas y despertar se retrasa más de cinco minutos. Para cuando quieres darte cuenta, estás cruzando todo tipo de obstáculos para llegar a tu puesto de trabajo. Y, sin embargo, has vuelto a llegar tarde.

No son pocos los empleados que ofrecen todo tipo de excusas a sus jefes. Algunas de ellas son legítimas, como cuando algún miembro de la familia está enfermo o el coche no arranca. No obstante, a veces es mejor no decir nada y compensar este retraso con un rato más de jornada laboral.

Una encuesta realizada por CareerBuilder, informó sobre las excusas más habituales que dan los empleados por llegar tarde al trabajo. El tráfico, quedarse dormido y las condiciones climáticas, son las tres más repetidas:

Problemas de tráfico: 51%

Quedarse dormido: 31%

Condiciones climáticas: 28%

Demasiado cansado para levantarse: 23%

Olvidarse de algo y tener que volver a casa: 13%

Y dado que llegar tarde al trabajo es algo común, humano y casi del día a día, estas razones, probablemente, son las más divertidas que jamás podrás llegar a escuchar.