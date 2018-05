"Vas a morir hoy": Facebook le recuerda el día de su muerte

Ha pillado por sorpresa a una usuaria tras recordarle que iba a morir

Publicó una captura con el mensaje que apareció en la pantalla de su móvil

Imagen: iStock

Facebook ha pillado por sorpresa a una usuaria tras recibir la mañana del pasado martes una notificación que le recordaba que iba a morir ese mismo día. La joven londinense publicó una captura con el recordatorio que apareció en la pantalla de su teléfono móvil y no ha tardado en hacerse viral.

En el recordatorio se puede leer: 'Reminder: You have an event coming up today: Death', lo que traducido al español sería 'Recordatorio: Tienes un evento para hoy: La muerte'.

this is a public lecture I thought about going to tonight but fuck, what a notification pic.twitter.com/wwmFJdnBrr — Rachel (@underthenettle) 29 de mayo de 2018

Rachel, la joven que se muestra bajo el nombre de @underthenettle, compartió a través de su Twitter una captura de pantalla de lo sucedido e inmediatamente se volvió viral. Un sinfín de internautas sacaron de paseo su humor negro preguntando qué haría durante sus últimas horas de vida y diciendo que "ella aceptó los términos y condiciones de Facebook".

I actually like it. At least you won't miss the event :) — Colours of Norfolk (@ColoursoNorfolk) 29 de mayo de 2018

"En realidad me gusta. Al fin y al cabo seguro que no olvidas del evento"

"¡Nos vemos!"

You cannot outrun your destiny — Regis "Blockchain Philosopher" Jack (@regisjack) 30 de mayo de 2018

"No puedes huir de tu destino".

I wonder if I could friend Death on FB. — Kameo ???? ?? (@KameoDouglas) 29 de mayo de 2018

"Me pregunto si podría añadir como amigos a La Muerte en Facebook".

Memento Mori In The Digital Age. pic.twitter.com/ajDCNf7kcf — Doremus Schafer (@DoremusSchafer) 29 de mayo de 2018

"Memento morir en la era digital".

Amazon had a similar recommendation for me last year pic.twitter.com/INOKi90JqO — Kevin Kelley (@TheMagicKevino) 30 de mayo de 2018

"Amazon tuvo una recomendación similar para mí el año pasado".

No obstante, esta notificación solo se trataba del recordatorio de una conferencia que iba a realizarse y que llevaba por título la palabra 'Death'.

Los recordatorios en Facebook son una herramienta que permite a los usuarios organizar sus vidas sociales y conocer otro tipo de eventos importantes. Por ejemplo, seguro que más de una vez te ha saltado una notificación para que te acuerdes del cumpleaños de un amigo o para otra ocasión especial que se celebrará en las próximas horas.

Pero además puedes crear tus propios recordatorios a través de la aplicación Facebook Messenger, en la cual puedes programar fecha y hora de forma precisa para que no se te olvide nada.