¿Cuánto hay que dormir el fin de semana para recuperar tus horas de sueño?

Por varias razones, muchos de nosotros no dormimos lo suficiente

Todos aprovechamos para dormir todo lo posible durante en fin de semana

Imagen: iStock

Por varias razones, muchos de nosotros no dormimos lo suficiente cada noche. Entre las responsabilidades del día a día, las distracciones digitales y los diversos trastornos del sueño, puede resultar difícil descansar ocho horas seguidas.

No son pocos los que intentan dormir todo lo posible durante los fines de semana para compensar el poco descanso. No obstante, a pesar de lo que muchos de nosotros tendemos a creer, la mayoría de investigadores del sueño coinciden en que no se pueden "compensar" las horas de sueño durmiendo todo lo posible en unos pocos días.

Sin embargo, ese pensamiento podría no ser del todo correcto, según un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo en Suecia.

El estudio analizó los hábitos de sueño y la salud de más de 43.000 personas. Los datos mostraron que aquellos que dormían menos de cinco horas cada noche, tenían tasas de mortalidad mucho más altas en comparación de los individuos que dormían más horas dentro de un horario estable. Pero según el autor principal de la investigación, estos hallazgos contradicen una de las teorías establecidas en la ciencia del sueño.

Es mejor recuperar la deuda de sueño el fin de semana, que no hacerlo

Imagen: iStock

"Parece que en realidad puedes compensar el sueño poniéndote al día durante los fines de semana. Este es, de hecho, una buena excusa para holgazanear. Probablemente exista un límite, pero de todos modos es mejor dormir el sábado y el domingo todo lo que se pueda en lugar de no hacerlo".

Por supuesto, el estudio también descubrió que las personas que regularmente dormían ocho horas o más todas las noches, también tenían una mayor prevalencia de mortalidad, lo que indica que dormir demasiado es malo y que muchos otros factores también pueden conducir a lo mismo: el estrés, discusiones, desventajas socioeconómicas, enfermedades, aburrimiento o estilo de vida.

Aún así, el hecho de que compensar el sueño es bueno para la salud, debería ser una buena noticia para aquellos de nosotros que disfrutamos de nuestro descanso de fin de semana. Recupera las horas perdidas y sigue los dictados de tus necesidades innatas. Te sentirás mejor.