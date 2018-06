Cinco razones para desmontar a cualquier 'terraplanista' en una discusión

Ambas partes de este debate se acusan de ser teorías conspirativas

Hablan sobre la idea de que la superficie del planeta es plana

Existen muchas maneras de desafiar sus creencias

Imagen: iStock

Se le ha llamado numerosas veces la reina de las teorías de la conspiración. Solo que ambas partes de este debate se acusan de ser precisamente eso: una teoría conspirativa. Pero para ser justos, el peso de la balanza se inclina en contra de los que creen que la Tierra es plana.

La noción de que la Tierra es plana se refiere a la idea de que la superficie habitada de nuestro planeta es lisa, en lugar de ser un esferoide oblato. Y aunque casi todos saben que no es un disco plano, en los últimos años los 'terraplanistas' se han visto potenciados por el número de celebridades que prestan su estatus a la causa, y por Internet, lo que permite difundir a gran escala puntos de vista casi convincentes.

Sin embargo, hay muchas maneras de desafiar sus creencias. En primer lugar, podríamos empezar a discutir sobre cómo serían los días y las noches en base a sus teorías; podríamos preguntarles cómo ocurrirían los terremotos y volcanes en un planeta tan fino como una oblea; o tal vez discutir si el impacto de un asteroide en la Tierra podría incluso darle una vuelta como si fuera una tortilla.

Si estabas buscando razones para refutar esta teoría constructivamente y sin ningún tipo de matemática, hoy explicaremos cinco formas de desmontar a cualquier terraplanista en una discusión.

1. El Sol

En primer lugar, si la Tierra fuera plana, el Sol nunca se pondría bajo el horizonte y debería ser visible en todo momento desde cualquier lugar del mundo, de modo que todos viviríamos los mismos días y las mismas noches.

En cierto punto, cuando el sol brilla en una parte de la Tierra, el lado opuesto está oscuro y viceversa. Eso permite las diferencias horarias. Si el Sol fuera un "foco de luz" y el mundo fuera plano, veríamos el sol aunque no brillara sobre nosotros. La única forma de crear dos zonas horarias, donde hay oscuridad total en un lado del planeta y luz en el otro, es si el mundo es esférico

2. La luna

Ahora que la humanidad sabe que la luna no es un pedazo de queso o un dios lúdico, los fenómenos que lo acompañan (desde los ciclos mensuales hasta los eclipses lunares) están más que explicados. Sin embargo, era un gran misterio para los antiguos griegos, y en su búsqueda de conocimiento, llegaron a algunas observaciones perspicaces que ayudaron a descubrir la forma de nuestro planeta.

Aristóteles observó que durante los eclipses lunares (cuando la órbita de la Tierra se coloca directamente entre el Sol y la Luna), la sombra sobre la Luna es redonda. Esta sombra es la proyección de la Tierra y es una gran pista sobre la forma esférica de nuestro planeta.

3. Barcos y el horizonte

Si has tenido la oportunidad de ver un barco zarpar, o simplemente has estado paseando por la playa y has mirado fijamente al horizonte, es posible que hayas observado un fenómeno muy interesante: los barcos que poco a poco se aproximan al puerto no solo "aparecen" fuera del horizonte, sino que parecen emerger de debajo del mar.

La razón por la cual los barcos desaparecen como si "emergieran de las olas" es porque el mundo no es plano: es redondo.

Imagina a una hormiga caminando por la superficie de una naranja hacia tu campo de visión; verás que el cuerpo de la hormiga se eleva lentamente desde el "horizonte" debido a la curvatura de la naranja. Si hicieras ese mismo experimento con la hormiga acercándose a lo largo y ancho de un camino plano, el efecto cambiaría: el insecto se "materializaría" lentamente a la vista.

4. Viajar en avión

Si alguna vez has realizado un viaje en avión, especialmente a algún lugar de larga distancia, podrás notar dos datos interesantes:

1. Los aviones pueden viajar en una línea relativamente recta durante mucho tiempo y no caerse de ningún lado. También pueden dar la vuelta al mundo sin detenerse en una "frontera".

2. Si miras por la ventana en un vuelo transatlántico, puede que veas la curvatura de la Tierra en el horizonte.

5. La gravedad

En el hipotético caso de que la Tierra fuera plana, no podría tener gravedad. Es un gran problema, ya que la gravedad explica una amplia gama de observaciones terrestres y cósmicas. La misma fuerza mensurable que hace que una manzana caiga de un árbol, también hace que la luna orbite alrededor de la Tierra.