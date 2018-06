¿Hacerle una foto panorámica a tu perro? Estas son las consecuencias

Estas son las razones por las que nunca debes activar este modo

Es un recurso fotográfico que se distingue por el amplio horizonte visual

Los resultados pueden ser imágenes propias de una pesadilla

Imagen: iStock

En otra ocasión hemos tenido la oportunidad de hablar sobre cinco consejos para hacerte la instantánea perfecta con tu perro, gato u otras mascotas que tengas en casa. Sin embargo, hoy hablaremos de la razón por la que nunca debes activar el modo panorámico.

Es muy probable que tengas la memoria interna de tu teléfono móvil llena de fotos de tu amigo de cuatro patas. Tiene sentido que de vez en cuando quieras utilizar el modo panorámico para retratar ese precioso paisaje que has visitado con tu perro, pero es un recurso que puede dar como resultado materia de pesadillas.

Las extremidades desaparecen, las cabezas se multiplican y las caras se deforman. La última víctima del modo panorámico ha sido el usuario de Twitter @bulletsmikey, quien compartió una imagen de lo que parece una bola de pelo con dos piernas.

Me: I won't be out too late, I should be home by 11



Me coming in @ 4:37 am drunk: pic.twitter.com/gsLIGzpEVt — 2018 Miss Black & Natural (@hi_jaiceleste) 31 de mayo de 2018

El intento de panorámica terminó encogiendo a Reggie, un Border Collie de dos años, a una mera cola y cabeza. Naturalmente, la foto se volvió viral rápidamente. Algunos usuarios de Twitter publicaron a su vez resultados parecidos de fotos panorámicas con animales y humanos, otros se asustaron o lo encontraron hilarante e incluso entrañable.

why does reggie look like gru's pet pic.twitter.com/b7RWEQ22zk — lucas (@villainaizawa) 29 de mayo de 2018

Ha, I got a dog with 2 heads when I did it pic.twitter.com/PJnxcPyC4A — Browne3581 (@Browne3581) 31 de mayo de 2018