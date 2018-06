¿Las muñecas más realistas del mundo? Esta maquilladora lo ha conseguido

Muchas personas eligen alejarse de los ideales estandarizados de belleza

La artista ucraniana quita el maquillaje para darles un cambio más realista

Imagen: Instagram/oli.krolik

¿Has notado que el mundo está cambiando? Gracias a Internet, muchas personas eligen alejarse de los ideales estandarizados de belleza. La decisión de hacer esto es una manera de concienciar a miles de usuarios e inspirar a las grandes empresas producir productos más realistas, como muñecas parecidas a la vida real, que son "imperfectas", pero aun así hermosas.

Para promover estándares de belleza más realistas, la artista ucraniana Olga Kamenetskaia quita el maquillaje de las muñecas producidas en serie, como Monster High o Barbies, y les da un cambio de imagen. Algunas personas tienen miedo por el realismo de las muñecas, las encuentran aterradoras. Otros, por el contrario, admiran esa estética.

Kamenetskaia siempre ha amado las muñecas. Ella misma dice: "Mi familia no era rica, así que nuestros padres compraron la primera Barbie para mí y mi hermana". Siempre quiso expandir su colección, pero eso estaba fuera de su alcance. En la secundaria, sus intereses se transfirieron de las muñecas a la moda. Después de aprender a coser, empezó a dedicarse al maquillaje profesional.

No fue hasta 2012 cuando el hobby de la artista se convirtió en una profesión. Kamenetskaia, en gran parte, le da crédito a su esposo por ayudarla a convertirse en toda una maestra. La artista explicó: "No creía en mí misma como él lo hacía en mi. Nunca estoy 100% satisfecha con mi trabajo; siempre pienso que es posible mejorar con cada nueva muñeca que pinto".

Y es a base de esfuerzo como Olga Kamenetskaia ha alcanzado su éxito a través de Instagram. Cuando decora sus muñecas, prefiere mantener las cosas naturales en términos relativos: "No me gusta cuando la nueva cara de la muñeca es perfectamente simétrica, la deja sin vida", dice. "Siempre dejo algún defecto que puede no ser notable para todos, pero le da carisma invisible a la muñeca".