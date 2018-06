Cuando la perspectiva convierte una fotografía en una ilusión óptica

Las cámaras no siempre capturan una verdad objetiva

Fotos que tienen algo extraño y debes pararte a observar bien

Imagen: Reddit.com

No son pocos los expertos en fotografía que son capaces de captar la realidad y transmitirla en increíbles imágenes con sus cámaras. No obstante, no siempre parece que las cámaras -sobretodo las que se incluyen en los smartphones- con las que fueron tomadas las siguientes fotos vieran el mundo desde una realidad objetiva.

Y es que las imágenes que presentamos a continuación tienen algo extraño cuando las miras a primera vista. Pero cuando te fijas detenidamente entiendes que tu mente te está haciendo pasar una mala jugada. Las fotografías fueron tomadas desde un ángulo, una perspectiva y un momento para que tengas que mirar más de dos veces para entenderla. En todas hay algo extraño ¿Eres capaz de encontrar el error?