Piel radiante y otros beneficios que notarás al beber la cantidad ideal de agua

La mayoría de las afecciones se resuelven bebiendo agua

El cuerpo humano está compuesto por un 70% de H2O

Imagen: iStock

Probablemente la mayoría de las afecciones podrían resolverse con un simple viaje a la cocina a por un vaso de agua. El cuerpo humano está compuesto por un 70% de H2O, motivo por el cual es importante beber las cantidades ideales de agua para mantener nuestros órganos funcionando adecuadamente y conservar el cuerpo en óptimas condiciones.

Beber la cantidad adecuada de agua al día afecta a todo, desde la apariencia de nuestra piel hasta nuestro estado de ánimo, pasando por la regularidad en que visitamos el baño. Los beneficios de hidratarse han sido ampliamente investigados, a menudo sobre cómo el agua da mágicamente una piel de bebé, pero lo más importante es que puedes mantener tu cuerpo en buena forma.

El agua ayuda a nuestros riñones a eliminar toxinas, puede prevenir infecciones del tracto urinario y el estreñimiento y también evita que los músculos pierdan fibra. Es por ello que, si todavía no bebes la suficiente agua, hoy explicamos algunos de sus beneficios que seguro no sabías.

Tu memoria mejorará

Tu cerebro depende en gran medida del agua para funcionar correctamente. Todas esas sinapsis y neuronas necesitan H2O para trabajar adecuadamente, razón por la cual es esencial que bebas la cantidad ideal al día para que se mantenga en forma.

Da más energía

El café no es la única bebida que te anima cuando te sientes cansado. Lo más seguro es que te sientas fatigado porque no has ingerido la suficiente agua. En lugar de tomarte otra taza de algo con cafeína porque tienes un ataque de bostezos, prueba con beber un vaso de agua. El H2O mantiene tus sistemas corporales funcionando de la mejor manera y te ayuda a recuperar energía.

Tu piel se vuelve más brillante

Sin lugar a dudas, el agua ayuda a reponer los tejidos de la piel, así como hidratarla y aumentar significativamente su elasticidad. Cuando tu cuerpo recibe las cantidades óptimas de agua, tu dermis se vuelve mágicamente como la de un bebé, luciendo brillante y tersa.

Imagen: iStock

Te sientes menos hambriento

¿Tienes hambre? En realidad, podría ser sed, así que bebe un vaso de agua. Algunos estudios han demostrado que tu cerebro puede confundir estos dos conceptos. Además, beber agua antes de comer actúa como un supresor natural del apetito y podría ayudarte a ingerir menos cantidad de alimentos si estás tratando de bajar peso.

Tu sistema digestivo es regular

A pesar de que los probióticos que se encuentran en tus intestinos ayudan a que tu horario de ir al baño se mantenga regular, necesitas mucha agua para que estos microorganismos se activen. Para mantener el funcionamiento de tu colon de la mejor forma, es imprescindible que bebas al menos un litro de agua al día.

Aumenta el estado de ánimo

Cuando tu cuerpo está deshidratado, te sientes de mal humor y cansado. No son pocas las investigaciones que han demostrado que el agua afecta directamente al estado de ánimo de las personas; cuando tu cuerpo está activo y en el estado de funcionamiento adecuado, se da una señal positiva al cerebro que ayuda a tener buen humor.