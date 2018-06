Diez mitos sobre tu coche que debes dejar de pensar para no tirar el dinero

Muchas cosas que se piensan acerca del rendimiento de los coches son falsas

Es mejor leer el manual del vehículo ante cualquier duda

Imagen: iStock

Sufrir una avería en el coche siempre supone un fastidio. Muchas veces la gente se pone creativa a la hora de solucionar un problema mecánico y lo único que consigue es empeorarlo. Cambios de aceite y ruedas son algunos de los que más preocupan a los conductores. Te contamos algunos consejos para que estos problemas dejen de preocuparte.

Ciertas cosas que se piensan acerca del rendimiento y funcionamiento de los coches no son ciertas y hay que tener mucho cuidado con ellas dado que pueden poner en riesgo la salud de tu vehículo.

1. Los combustibles premium

Mucha gente cree que el combustible premium mejorará el rendimiento de su coche, pero es mentira. Este tipo de combustible fue creado para vehículos específicos, que necesitaban un líquido que generase menos combustión. Hay ciertos vehículos que sí requieren este tipo de gasolina, sabrás si el tuyo es uno de ellos leyendo el manual. El resto de vehículos no se ven afectados por el uso de combustible premium.

2. Reemplazar todas las ruedas a la vez

Ante un reventón o pinchazo es habitual plantearse el cambiar todo el juego de ruedas, pero esto no tiene por qué ser necesario. Siempre y cuando las otras no estén desgastadas o viejas no es necesario cambiar todo el conjunto a la vez. Eso sí, asegúrate de que el nuevo neumático tenga la misma marca, modelo y tamaño para evitar problemas.

3. Cambiar el líquido refrigerador

Este es un clásico y pasa muchas veces cuando el coche acaba en el taller para cambiar aceite. El mecánico muy probablemente te recomendará cambiar el líquido de refrigeración "ya que estamos", sin embargo los cambios de aceite y de este líquido no tienen por qué ir a la par. En el manual de tu coche tienes indicados los tiempos a los cuales es recomendable sustituir el líquido de refrigeración.

4. Cambiar aceite cada 5000 km

Es muy habitual pensar que el aceite debe cambiarse cada 5000 km aproximadamente para que no afecte al rendimiento del coche. Esto no es cierto, sí que es verdad que esta cifra puede ser un buen momento para revisar el aceite, pero dependerá de la antigüedad del coche. Los coches modernos pueden funcionar perfectamente recorriendo 15.000 km sin cambiar aceite.

5. Cuidado con el aceite

Ojo, pese a no tener que cambiar aceite tan pronto como creías hay que tener cuidado con los cambios de aceite, porque sí son necesarios. Dependiendo de tu coche, debes tener claro cuándo es necesario sustituir el aceite, ya que de no hacerlo puede suponer un grave problema para la salud del motor. El aceite viejo se desgastará tanto que hará imposible lubricar el motor, y éste dejará de funcionar.

Imagen: iStock

6. La combustión en coches eléctricos

Cuando salieron los primeros coches eléctricos, se les colgó la etiqueta de que podrían ser peligrosos ya que podrían arder de manera más rápida. Esto no es cierto, fue desmentido en 2012 por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. La organización americana explicó que este tipo de vehículos no tienen ningún riesgo de incendio mayor que el resto.

7. El combustible de avión

Es cierto que el combustible de avión tiene más potencia que la gasolina normal, pero llenar el tanque con este líquido no beneficiará a tu vehículo dándole más potencia, es más, es posible lo perjudique seriamente. Una gasolinera de Nueva Jersey llenó por error durante un día los depósitos de los clientes con combustible de avión, lo que ocasionó numerosos estancamientos en carreteras.

8. Calentar el motor al arrancar

Eso de forzar el motor antes de arrancar para "calentarlo" no sirve de nada. Hacerlo pone combustible extra en la cámara de combustión, que puede entrar en las paredes de su cilindro. De hecho, se recomienda esperar 30 segundos antes de conducir desde que se arranca, sin tocar nada. En este tiempo la gasolina calentará el motor por ti.

9. ¿Influye llenar el depósito por la mañana?

Las mañanas suelen ser más frías, puedes pensar que a temperaturas bajas el combustible es más denso, pero no es del todo cierto. La temperatura de la gasolina durante el día apenas cambia el estado y densidad del fluido, con lo cual, realmente no supone diferencia alguna el momento en el que decidas rellenar depósito.

10. Accidentes contra animales

Mucha gente piensa que cuando es imposible evitar un impacto contra un animal grande (un ciervo por ejemplo), es mejor acelerar para que al animal pase por encima y sobrepase al vehículo. Esto no es cierto, y además es peligroso. Si el coche acelera, el animal puede aplastar la parte superior del vehículo, lo que puede ocasionar daños personales mucho más graves.