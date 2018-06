¿Lo estás haciendo bien? Esta es la mejor forma de limpiarse el trasero

No todos lo hacen de la misma manera y unas técnicas son más efectivas

Los expertos recomiendan que las personas dejen de usar las toallitas húmedas

Imagen: iStock

Al principio puede parecer una pregunta un poco tosca, ya que probablemente te has estado limpiando el trasero más de lo que has podido escribir tu propio nombre. Sin embargo, no todos lo hacen de la misma manera y unas técnicas son más efectivas que otras. Hoy hablaremos de la mejor forma, según los expertos.

Para empezar, los expertos recomiendan que las personas dejen de usar las toallitas húmedas que están comercializadas para promover una cavidad brillante. El uso de este tipo de productos se ha asociado en innumerables casos con reacciones alérgicas a la metilisotiazolinona, un conservante utilizado para inhibir el crecimiento bacteriano en la zona.

¿Eso significa de deberías utilizar papel higiénico en su lugar? No exactamente. Sin lugar a dudas es más saludable limpiar el cuerpo con agua y gel íntimo en el bidet.

Mientras que los bidés son muy comunes en Europa o Japón, Occidente ha sido más lento en adoptar este método de limpieza posterior a la defecación. No obstante, no son pocos los expertos que insisten en que este accesorio es necesario en los baños del hogar para una limpieza total y óptima.

Prueba con papel higiénico y lavarte con agua

Imagen: iStock

Algunos aconsejan mojar el papel higiénico con un poco de agua para limpiar la zona. Sin embargo, éste es muy fino para resistir un remojo, mientras que las toallas de papel de cocina son muy absorbentes, pero demasiado duras para la zona rectal. Es por esta razón que lo óptimo es limpiarse la gran mayoría de la suciedad con papel higiénico y después pasar por un lavado rápido en el bidet.

Por otro lado, también se recomienda hacerlo de delante hacia atrás, alejando los los restos de la ingle. Habitualmente, se ha aconsejado a las mujeres que mantengan el excremento lejos del canal vaginal para prevenir infecciones del tracto urinario como la cistitis. Una vez que hayas limpiado la zona en el bidet, usa una toalla para quitar el exceso de humedad. Lo creas o no, la humedad puede irritar los pliegues de la piel o provocar una infección por hongos.