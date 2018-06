Diez cosas que tu perro odia que hagas

¿Estás haciendo algo que moleste a tu perro sin siquiera darte cuenta?

Incluso el can más tranquilo llega a odiar ciertas cosas que hacemos

Imagen: iStock

¿Podrías estar haciendo cosas que molestan a tu perro sin siquiera darte cuenta? A menudo toleran el comportamiento humano porque son leales y tranquilos. Sin embargo, hay cosas que odian que hagas: como algunos tipos de caricias o que te des un baño.

Incluso el perro más relajado y manso odiará algunas de las cosas que hacemos los humanos. Sí, sabemos que ciertas cosas son inevitables, como las visitas al veterinario. No obstante, hay otras maneras en que podemos tratar de tranquilizar a nuestra mascota. No hay dos perros exactamente iguales, por lo que un perro odia, a otro le puede gustar. ¿Qué odia tu amigo de cuatro patas? ¿Está en la lista?

Los abrazos

Es verdaderamente tierno ver fotos de personas abrazando perros, pero la realidad no es tan bonita. Muchos perros no disfrutan de los abrazos, especialmente de extraños. Colocar los brazos alrededor del cuello o el cuerpo hace que tu amigo de cuatro patas lo perciba como una amenaza. Y a pesar de que la mayoría toleran los suaves abrazos de sus dueños, no significa que les guste.

Invadir su espacio personal con las manos

A los perros no les gusta cuando sus dueños colocan su mano enfrente de su cara para hacerlos rabiar. Piensa por un momento cómo te haría sentir a tí si te lo hicieran. Evita poner tus manos delante de su cara y correr hacia ellos con éstas levantadas, es algo que odian.

No dejar que huela y explore

Los perros disfrutan de los paseos por algo más que el ejercicio. Dar una caminata al aire libre le da la oportunidad de explorar el mundo a través del olfato y demás sentidos caninos. No permitirle detenerse, oler y marcar es algo que les frustra. Si lo piensas, es como si alguien te tirara de una cuerda cada vez que quieres ir a una tienda que te gusta sin permitirte detenerte y mirar cualquier cosa.

Imagen: iStock

Falta de rutina y muchas reglas

Puede que no lo parezca, pero tu mascota necesita una rutina y unas reglas que seguir. Si tu perro ha hecho algo malo, es probable que sea porque no le has enseñado cómo debe comportarse. La educación y el entrenamiento son dos características importantes para proporcionar estructura en la vida de tu amigo de cuatro patas.

Gritar y castigos severos

Los perros no comprenden las palabras que estamos diciendo, pero sí perciben las emociones a través del tono que emitimos cuando hablamos. Si tienes una mascota sensible o temerosa, es posible que los gritos y los duros castigos atemoricen más a tu perro. De lo contrario, si tu perro es nervioso, probablemente encontrará que los gritos y el castigo severo no ayudan, porque se vuelve insensible.

Colonias o fragancias fuertes

En caso de que no tuvieras ni idea, el sentido del olfato de tu perro es 10.000 veces más sensible que el tuyo. En líneas generales, estos amigos disfrutan de los olores, pero las colonias y otras fragancias pueden molestar e incluso irritar sus narices.