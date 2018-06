El bulldog inglés Zsa Zsa es oficialmente el perro más feo del mundo

El concurso que elige al perro más feo se celebra en California

La ganadora de este año es Zsa Zsa, una hembra de bulldog ingles

Imagen: Twitter/@SonomaMarinFair

Los concursos de belleza canina ya son un clásico, desfilar con los perros perfectamente peinados y acicalados para llevarse el premio es una práctica muy de moda en Estados Unidos. Sin embargo, en California han decidido darle la vuelta a la tortilla. Llevan 30 años organizando un certamen que elige cada año al perro más feo del mundo, y premiando esta fealdad con 1500 dólares.

En este peculiar festival, los perros desfilan por una alfombra roja, como las celebridades en Hollywood, y se someten al veredicto de unos jueces que pondrán una nota a su "fealdad". Este año, la victoria ha sido para Zsa Zsa, una hembra de bulldog inglés de nueve años, una edad muy avanzada dada la esperanza de vida de esta raza en concreto.

Con su cómica lengua asomando por un lateral de la boca, Zsa Zsa ha conquistado al jurado y permitido que su dueña, Megan Brainard, de Minnesota, se lleve el premio de los 1500 dólares. El segundo lugar ha sido para Scamp, una perrita mestiza, mascota de Yvonne Morones.

Zsa Zsa, a 9-year-old English Bulldog from Anoka, MN, beats the heat after winning the title of World's Ugliest Dog® at the Sonoma-Marin Fair in Petaluma, California #AlamyPOTW, #WorldsUgliestDog, #dogs pic.twitter.com/R3HQYwzFAA — Tim Fleming (@WebguruTim) 24 de junio de 2018

Zsa Zsa, a 9-year-old English Bulldog, was just named the 2018 World's Ugliest Dog. We still think she's beautiful, don't you agree? ?????? #zsazsa #WorldsUgliestDog pic.twitter.com/tjcbsIqbmT — Woof : The Dog Lover's Social and Dating App (@WoofSwipe) 24 de junio de 2018

Judges for the #WorldsUgliestDog contest called Zsa Zsa the bulldog "appalling" but I think this dog is beautiful and the contest is appalling pic.twitter.com/Rntu0lh956 — olivia is proud of 5sos???? (@oliviajournals) 24 de junio de 2018

Meet Zsa Zsa and owner Megan Brainard! Her tongue almost drags on the floor when he walks. It's real! She got a manicure just for this occasion. #WorldsUgliestDog #SonomaMarinFair pic.twitter.com/G6FwHTbjq3 — Sonoma-Marin Fair (@SonomaMarinFair) 24 de junio de 2018

Pese a todas las ediciones del concurso que han venido después, Peanut (cacahuete), ganador del concurso en 2014 sigue siendo para muchos el perro más feo del mundo. Peanut era un perro callejero, que para el momento en el que sus actuales dueños lo acogieron, tenía ya la cara desfigurada debido a graves quemaduras.

Su aspecto era realmente curioso, pero no solo le sirvió para ganar el concurso, sino también para concienciar a la gente sobre la cruel realidad del maltrato animal. Peanut no se convirtió en un ejemplo de belleza, pero sí de cariño, lealtad y superación.