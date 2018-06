Dejarse picar por una abeja y otras dietas locas para perder peso

Es un propósito que muchas personas inician al comienzo de un nuevo año

Existen una serie de dietas milagro asiáticas que son verdaderamente hilarantes

Perder peso es uno de esos propósitos que muchas personas inician al comienzo de un nuevo año y lo dejan meses más tarde porque no es fácil reducir unos kilos. Es por ello que a lo largo de la historia, tanto hombres como mujeres han buscado alternativas; desde mejorar la dieta hasta incluir una rutina de ejercicio, pasando por dietas milagro que hacen más mal que bien a nuestro sistema.

Con la llegada del buen tiempo, no son pocos los que buscan desesperadamente remedios para bajar de peso en poco tiempo. Y aunque existen cientos de métodos saludables para reducir esos kilos de más como practicar algún deporte o seguir una vida más saludable en general, hay infinidad de trucos milagro que no suelen funcionar.

En nuestro afán por ver resultados lo antes posible, existen una serie de dietas milagro asiáticas que son verdaderamente hilarantes. Es por ello que hoy compilamos una lista de los más locos, trucos y métodos para perder peso que no funcionan, pero que alguien en algún momento popularizó.

Montarse en montañas rusas

Aunque cueste de creer, algunas dietas japonesas recomiendan montarse en las montañas rusas que se encuentran en algunos parques temáticos. La lógica de este consejo es que subir a una montaña rusa favorece el ejercicio físico y, por si esto fuera poco, pasar miedo y liberar adrenalina ayuda a quemar calorías.

Dejarse picar por una abeja

Esta es una de las dietas que te habrá hecho levantar una ceja, ya que sólo de pensarlo es doloroso y curioso a la vez. Probablemente no es la primera vez que has escuchado que la acupuntura es una práctica útil para perder peso, y más en países asiáticos, ya que es un método tradicional chino. No obstante, sueña extraño utilizar abejas en lugar de agujas; este tratamiento utiliza una abeja para picar el punto de acupuntura que controla el apetito.

La dieta del color azul

En esta dieta se puede comer de todo, pero la norma esencial que la hace un tanto peculiar es que todo debe ser teñido con colorante azul, da igual que sea una chuleta, pasta, judías o merluza. Por lo visto, el sentido de este método es que el color azul hace que pierdas el apetito porque los alimentos parecen estar en mal estado.

Alimentarse de aire

La dieta asiática de alimentarse de aire consiste en no comer nada, llevar la comida a la boca pero no tragarla. Pero si esto ya pareciera extraño, también hay algunos elementos de esoterismo en este método y algunos practicantes creen que están alimentándose por la energía del sol o una especie de fuerza vital. Es evidente que ningún dietista en su sano juicio recomendaría que dejaras de comer para bajar de peso, pero algunos libros nipones dan este consejo para adelgazar.