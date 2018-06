¿Enemigo de las verduras? 5 formas de comer verde casi sin darte cuenta

Los vegetales son una base importante de cualquier dieta saludable

Increíblemente ricos en nutrientes y antioxidantes

Imagen: iStock

Lo has escuchado miles de veces Las verduras son una base importante de una dieta saludable, ya que son alimentos ricos en vitaminas, nutrientes, antioxidantes, fibra y agua. Y, sin embargo, hay miles de personas que tan siquiera pueden verlas, sobretodo los más pequeños de casa.

Incluir verduras en tu dieta es extremadamente importante. Los vegetales son increíblemente ricos en nutrientes y antioxidantes que ayudan a combatir y prevenir diferentes enfermedades. Además, son beneficiosos para adelgazar o mantenerse en forma debido a su bajo contenido calórico.

No obstante, a algunos les resulta incómodo comer verduras, mientras que otros no están seguros de cómo prepararlos de una manera apetecible. Ya sea por sus llamativos colores o su forma poco atractiva cuando están crudos, comer vegetales resulta todo un desafío para muchas personas. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a comer más verde? ¿Cuáles son las ideas más prácticas?

1. Añade sabor a las verduras siendo creativo. Naturalmente, es obvio que no te entusiasmen las verduras que simplemente están cocidas al vapor. Es por ello que la próxima vez que vayas a cocinar pruebes a rociar los vegetales con aceite de oliva virgen extra y aderezarlos con especias tales como ajo molido o pimentón rojo para potenciar su sabor. Si realmente deseas que las verduras tengan un buen sabor, podrías intentar rellenar vegetales como el pimiento o la berenjena con carne picada, arroz o legumbres.

2. Esconder verduras en tus comidas favoritas. Sí, es posible introducir verduras a escondidas en tus comidas favoritas sin que dejen de ser saludables. Todo lo que debes hacer es picarlas o rayarlas finamente y agregarlas en tu próxima receta. Por ejemplo, puedes reemplazar la carne picada de la hamburguesa por champiñones, o agregar los vegetales que más te gusten a una salsa de tomate.

Imagen: iStock

3. Úntalo. Probablemente todas las mañanas pasas una buena capa de mantequilla y mermelada a tus tostadas. Y aunque no suene muy atractivo que debas abandonar este hábito matutino, puedes probar a untar el pan tostado con aguacate y sal para obtener un tratamiento rico en grasas naturales, fibra, potasio, vitamina C y, no menos importante, una forma de empezar el día con un snack muy sabroso.

4. Cocinarlas con tortilla. La tortilla es una de las grandes ideas para incluir en tu dieta si deseas comer más verduras. Comúnmente, se prepara friendo huevos batidos con una pequeña cantidad de aceite en una sartén y luego doblándola sobre sí misma. A pesar de que es uno de los platos que están buenos por sí solos, es una buena oportunidad para añadir espinacas, un poco de cebolla y tomate natural.

5. Prepara un batido de verduras y fruta. Este es uno de los grandes métodos para ingerir frutas y verduras en mucha más cantidad que si los tomamos en forma de alimentos. Además, los batidos aportan una cantidad de minerales y vitaminas aún mayor. Debes mezclarlas con agua o algún zumo que te guste; será una bebida perfecta para refrescarte, mantenerte hidratado y aprovechar todos los nutrientes de los alimentos verdes.