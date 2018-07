Internet no perdona la eliminación de España en el Mundial, los mejores memes

El partido fue estresante, pero también dejó cosas buenas, sobre todo en Twitter

En general, las quejas en la red social del pajarito se las llevaba el equipo entero

Imagen: Twitter/@rossoneroanto

Tras un partido aburrido y repetitivo, con una tanda de penaltis decisiva, España decía adiós a sus oportunidades en este mundial. El encuentro fue monótono y estresante, pero también dejó cosas buenas, sobre todo en Twitter. La red social se plagó de memes, que emergen de entre los comentarios de frustración de la afición y conseguían arrancar una sonrisa para llevar mejor la derrota.

El protagonista de la mayoría de viñetas fue David de Gea, el portero español. El guardameta terminaba el mundial con un porcentaje bochornoso de eficacia, habiendo encajado 11 goles de los 13 tiros que recibió a puerta. En los memes se veía a De Gea como un cono, un tronco, una estatua, todo lo que os podáis imaginar. A muchos aficionados les atacó la nostalgia y recordaron tirándose de los pelos cuando muchos pedían la sustitución de Iker Casillas por De Gea. El ex guardameta también estuvo muy presente en buena parte de los tweets sobre el partido.

Piqué también fue muy "memeado" tras provocar la mano que ocasionó el penalti a favor de Rusia y significó el empate. En general, las quejas en Twitter se las llevaba el equipo entero, pero desde luego el cuadro técnico no pasó desapercibido. Fernando Hierro también recibió un montón de memes por no saber gestionar al equipo (muchos de ellos por no cambiar a De Gea para este partido). Aunque el entrenador recibió gran parte de la culpa por Twitter, el foco también recayó sobre Rubiales, que fue protagonista en la plataforma bajo diferentes hashtags.

Te dejamos con los mejores memes que pudimos disfrutar en el partido de ayer, que puede que fuese lo único bueno que nos dejó la jornada.

Esto que tenemos aquí que es? pic.twitter.com/hWNX2fOjhH — MESSIADICTA (@MDPilar6) 1 de julio de 2018

Los griegos ya previeron lo de De Gea en este mundial pic.twitter.com/aH5Tt6uKAT — Loulogio (@Loulogio_Pi) 25 de junio de 2018

Lo más interesante del partido, hasta ahora, con diferencia. pic.twitter.com/mjaEAS0IeQ — Martín Donato ???????? (@martindonato) 1 de julio de 2018

Los del VAR dicen que no es penalty. pic.twitter.com/fL1H8AH3Sl — Red Head ???????? ???? (@Rredhaired) 1 de julio de 2018