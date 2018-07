El prototipo de cuerpo humano perfecto que firmaría el Dr Moreau

La búsqueda de la perfección corporal es una ambición que ha mantenido despierta a la humanidad durante décadas. No son pocos los que han invertido innumerables horas, recursos y dinero para mejorar físicamente. Sin embargo, parece que no existen límites cuando se trata de buscar ser la mejor versión de nosotros mismos.

Pese a que el cuerpo humano se ha visto sometido a incontables cambios evolutivos, estamos lejos de ser infalibles. ¿Qué pensarías si te dijeran que el cuerpo ideal está constituido por piernas de avestruz, corazón de perro y orejas de murciélago? Según la anatomista Alice Roberts éstas serían algunas de las características que deberían componer un cuerpo humano perfecto.

Roberts recurre a la ayuda del escultor profesional Scott Eaton y de la diseñadora de efectos especiales Sangeet Prabhaker para crear una versión "perfecta" de sí misma con mejoras evolutivas en una réplica a tamaño real. El modelo debutó en una presentación en el London Science Museum y los resultados fueron, para muchos, escalofriantes.

Anatomical oddity - join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO