Encuentros con extraterrestres: primera, segunda y tercera fase... ¿qué significan?

Existen tres tipos de encuentros cercanos con "alienígenas"

El objetivo es explorar las posibilidades que existen y cómo categorizarlas

Imagen: Encuentros en la tercera fase / Columbia Pictures

En 1972, el astrónomo J. Allen Hynek propuso que existen tres tipos de encuentros con extraterrestres. Cabe decir que el objetivo del trabajo de Hynek no era respaldar o descartar la posibilidad de vida alienígena que puede haber más allá de nuestro conocimiento, sino explorar qué posibilidades existen y cómo categorizar los contactos informados.

Su objetivo principal era hacer que las personas se movieran más allá de la superstición, el pánico y lo absurdo para que pensaran de una manera más racional y objetiva. Al hacerlo, Hynek describió tres tipos de encuentros, pero a lo largo de los años se han tomado como referencia para ampliar la serie hasta siete tipos de contacto.

A pesar de que las cuatro nuevas categorías de encuentros son ampliamente aceptadas, ni siquiera Hynek los aceptaría como racionales. De hecho, J. Allen Hynek, por su parte, no estaba entusiasmado por incluir un tercer encuentro en su lista original.

Asimismo, hoy explicaremos los tres tipos de encuentros con extraterrestres más comunes y ampliamente aceptados por la comunidad científica.

Primera fase

Los contactos del primer tipo son los eventos más habituales en la escala Hynek. Un encuentro de la primera fase es un avistamiento en el que se manifiesta uno o más objetos voladores no identificados (OVNI). Esto incluye objetos vagamente descritos como platillos voladores, naves que no pueden atribuirse a la tecnología humana, o luces extrañas para las cuales no se puede ofrecer una explicación racional.

Segunda fase

Por otro lado, los contactos del segundo tipo son aquellos en los que se ha detectado un OVNI, pero hay fenómenos asociados que lo acompañan. Estas manifestaciones pueden implicar círculos en las cosechas, daños en el terreno o vegetación, animales asustados, interferencias electrónicas o mecánicas, lagunas de memoria, calor o radiación, parálisis o sensación de pérdida de tiempo.

Tercera fase

Los encuentros cercanos del tercer tipo serían aquellos en los que se ha detectado un objeto volador no identificado junto a entidades biológicas, llamadas originalmente como seres animados por Hynek. El astrónomo eligió esta denominación para no dar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen o naturaleza de aquellos seres, evitando así términos como "extraterrestres" o "alienígenas.