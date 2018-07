La foto viral que muestra los efectos de no usar crema solar

La deformidad ha sido causada por los años de exposición al sol sin protección

Los rayos UVA hacen que la piel se regenere de lentamente y forme arrugas

Imagen: iStock

Bill McElligott es un transportista canadiense, y la imagen que demuestra los estragos que puede hacer el sol en la piel tras años de exposición sin protección. Cuando Bill se tomó la foto, tenía 69 años, pero la parte izquierda de su cara aparentaba por lo menos diez años más. Esto ha sido causado por los años de exposición al sol sin protección, Bill llevaba 28 años recorriendo Canadá en camión, y el sol siempre le daba en el mismo lado de la cara.

Bill se ha convertido en un ejemplo para los dermatólogos de todo el mundo, y su foto fue publicada en el Diario Médico de Nueva Inglaterra (The New England Journal of Medicine). Bill sufre un fotoenvejecimiento situado en el lado izquierdo del rostro, y no es ninguna broma, porque este tipo de trastornos en la piel pueden dar lugar a cáncer. El caso particular de Bill es muy evidente y llamativo, tanto que ha sorprendido a los propios dermatólogos.

Imagen: The New England Journal of Medicine

El rostro de Bill se ha convertido en una advertencia gráfica de las consecuencias de no cuidar la piel frente al sol. Si sufrimos una exposición a rayos UVA a diario, la piel se regenera lentamente y forma arrugas, provoca una reducción de colágeno y da como resultado a una piel arrugada y de aspecto envejecido. Para evitarlo, conviene proteger las partes del cuerpo que están expuestas al sol con crema, y volver a aplicarla cuando cese el efecto protector, que varía entre las dos y las cinco horas.

McElligott recibió un tratamiento de protección solar a posteriori, un proceso plagado de análisis y revisiones periódicas para evitar la aparición de cáncer de piel. Según datos de la Asociación Canadiense de dermatólogos, de cada 5.800 casos anuales de melanoma, 970 acaban en casos mortales.