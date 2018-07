Un japonés bloquea a siete millones de usuarios en Twitter: ¿eres uno de ellos?

Son muy pocos los que dudan de la utilidad que presenta Twitter a día de hoy. A diferencia de otras redes sociales, la plataforma del pajarito azul es un medio de comunicación perfecto, una herramienta útil, tanto para encontrar una gran variedad de información como para mantenerse actualizado de una determinada noticia a tiempo real.

Otro de los atractivos de Twitter es la facilidad de búsqueda: cada uno de los usuarios en la plataforma son libres de seguir cuentas según sus intereses. Sin embargo, con esa misma libertad, la red social permite la posibilidad de bloquear a quien quieras para que no pueda ver ninguna de tus publicaciones.

Es en este punto donde entra @OffGao, un usuario japonés que está bloqueando a millones de personas sin conocerlas de nada, sólo porque sí. A consecuencia de ello, el fenómeno se ha hecho viral, invitando a los usuarios de Twitter a comprobar si el señor @OffGao te tiene bloqueado. Como resultado, los resultados de la búsqueda en Google de OffGao están plagados de personas que se preguntan por qué.

¿Sabes si @OffGao te ha bloqueado en Twitter?

Este Japonés bloqueó a 7 millones de personas porque sí. Voy a hacer algo..... Muestren sus capturas si les bloqueó o no, mencionando a @BTS_twt ???? Su cuenta es @OffGao pic.twitter.com/mZ5FUcUNOC

Two can play this game pic.twitter.com/XHByrQoLZo