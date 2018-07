Pasa ocho meses sin lavarse el pelo con champú y el resultado es sorprendente

La idea de no lavarse el pelo es algo que a muchos no nos gustaría experimentar

Una bloguera escribe sobre los ocho meses que ha estado viviendo sin champú

Imagen: iStock

¿Cuánto tiempo podrías pasar sin lavarte el pelo antes de que comenzaras a sentirte sucio? ¿Un día? ¿Dos como máximo? ¿Una semana? Todos hemos escuchado la teoría de que si dejas de lavar tu cabello, eventualmente se limpiará solo. Sea como fuere, no deja de ser una idea bastante tétrica que a muchos de nosotros no nos gustaría experimentar.

Sin embargo, la bloguera Virginia Tapp escribió sobre los ocho meses que ha estado viviendo sin champú y acondicionador en su blog, demostrando que podría ser más beneficioso para ciertos tipos de pelo. Este movimiento está bautizado popularmente como "no Poo", y los que lo han experimentado afirman que su cabello nunca se había visto tan sedoso, sano, brillante y crecido tanto.

El método no Poo consiste en utilizar alternativas suaves al champú tales como el bicarbonato de sodio, vinagre de manzana o incluso solo agua para lavarse el cabello, de manera que el pelo estará limpio sin el daño o la dependencia diaria de los geles de baño.

Virginia, además, escribió en su blog: "¿No es un poco extraño que tengamos que usar tres tipos diferentes de jabón cuando nos duchamos? ¿Es así para que las empresas puedan venderme más cosas que realmente no necesito?".

La bloguera continúa diciendo que no ha pasado nada por dejar atrás el uso de productos para el cabello, y que el pelo puede verse, sentir y oler completamente normal con dos lavados utilizando bicarbonato.

"Para ser sinceros, ni siquiera me arrepiento de haber dejado de utilizar champú. Algunas personas son muy sensibles a la idea de no darse con acondicionador porque tenemos un enorme miedo al olor y las apariencias. Pero, ¿quieres saber qué sucedió cuando dejé de lavarme el pelo? Nada. No pasó nada durante seis meses. Resulta que no hay nada que haga en mi día que no pueda lavarse con agua caliente".

Seis meses después de abandonar el champú, Virginia descubrió que su cabello se estaba poniendo graso en las raíces, pero solucionó el problema frotando su cuero cabelludo con una cucharada de bicarbonato de sodio disuelto en una taza de agua tibia. La bloguera también agrega que se da cuenta que este movimiento podría no ser para todos, pero cuanto más natural mejor, en lo que respecta a los productos que elegimos.

Reflexionando sobre los ocho meses sin lavarse el pelo, la bloguera escribe: "Así que, en resumen, dejé de lavarme el pelo y nadie ha muerto. Si acaso, ahora tengo menos nudos. Además, no es graso, seco y no huele a leche agria. Simplemente huele a pelo".