Errores que debes dejar de cometer cuando tomas el sol

¿Cuán diligente eres para protegerte de los rayos ultravioleta?

Sí, ponerse protector solar en un día de playa debería ser indispensable, como cepillarse los dientes todos los días. Pero seamos honestos: ¿Cuán diligente eres para proteger tu piel de los rayos ultravioleta? Puede ser muy fácil olvidarte de volver aplicar crema solar. De hecho, hay cosas que muchos de nosotros pasamos por alto cuando se trata de protegernos del sol.

Probablemente ya sepas lo importante que es proteger tu piel del sol para evitar el envejecimiento prematuro y otros problemas de mayor gravedad. Pero, ¿estás siendo víctima de estos errores? Quizás, hasta ahora, ni siquiera seas consciente de lo que estabas haciendo mal.

No te pones suficiente protector solar. La mayoría de personas no usan la cantidad suficiente de protector solar cuando van a la playa: el individuo promedio utiliza sólo entre la cuarta parte y la mitad de lo que verdaderamente necesita. Lo recomendado es aplicar al menos una mano llena de crema solar para cubrir la cara, cuello, brazos, torso y piernas.

Pensar que con aplicarse crema solar una sola vez ya basta. No son pocas las personas que saben que se debe volver a aplicar protector solar después de nadar. Pero incluso si estás seco, esa protección no durará todo el día. Se aconseja volver a cubrir el cuerpo cada 2 horas a lo largo del día, y también después de nadar, sudar o secarse con una toalla.

No utilizar protector solar en días nublados. ¿Crees que estás protegido cuando las nubes cubren el cielo? Lamentablemente no. Hasta el 80% de los rayos del sol atraviesan las nubes, así que asegúrate de no olvidarte de ponerte protector solar.

Te olvidas de cubrir ciertas áreas. Cuando se trata de ponerse crema solar, hay ciertas partes del cuerpo que las personas pasan por alto. Estas son los labios, las orejas, las manos, los pies y alrededor de los ojos. En cuanto a tus labios, hay infinidad de bálsamos labiales formulados con protector solar. Para cubrir el cuello y las orejas, se recomienda utilizar sombrero de ala con un borde bastante ancho. Usar gafas de sol que bloquean los rayos UVA también es una buena idea.

Escoger el peor momento para salir. Los rayos del sol son más intensos entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde. Si bien no es realista permanecer dentro de casa esas horas, intenta programar tu día para hacer tus cosas fuera de ese período de tiempo. Por ejemplo, puedes seguir tu rutina de ejercicio después de las 4 p.m.

No ponerse crema solar por estar al aire libre poco tiempo. Incluso las exposiciones cortas sin protección al sol pueden acumularse con el tiempo y dañar tu piel. Recuerda: sin protector solar, obtienes una quemadura de 2 minutos como lo harías en una hora con FPS de 30. Acostúmbrate a aplicarlo a toda la piel expuesta todos los días.