Sonido fantasma en tu móvil: te ha ocurrido pero, ¿sabes qué son?

No hay nada que lo hubiera hecho vibrar, pero estás seguro de que ha sonado

Es posible que escuches un pitido fantasma en cualquier momento del día

Imagen: iStock

Pongámonos en situación; estás ocupado con tus cosas y tu smartphone se encuentra en tu bolsillo. De repente empieza a vibrar, pero revisas las notificaciones y no hay nada; ninguna llamada, ningún mensaje de texto o correo electrónico. Nadie te ha hablado por WhatsApp ni has recibido ningún me gusta en Facebook. No hay absolutamente nada que hubiera hecho vibrar tu teléfono y, sin embargo, estás seguro de que lo que has notado.

Si esto te ha pasado alguna vez, tranquilo, no eres el único que sufre estas misteriosas vibraciones fantasma. En la gran mayoría de los estudios, las personas con smartphones informan que experimentan este fenómeno ocasionalmente, mientras que otras afirman sentirlas semanalmente e inclusive diariamente.

Pero, ¿qué son? El síndrome de vibración o pitido fantasma es la percepción de que el teléfono celular está sonando o vibrando cuando realmente no lo hace. Según algunos expertos, el fenómeno no es un síndrome como tal, sino una alucinación táctil, ya que el cerebro percibe una sensación que realmente no está presente.

Da igual donde te encuentres, es posible que escuches un pitido o vibración fantasma en cualquier momento del día; mientras te duchas, miras la televisión o cuando escuchas música con cascos. No obstante, y aunque este fenómeno ha llamado la atención de numerosos científicos, la causa no se conoce.

Algunas investigaciones preliminares sugieren que las vibraciones o pitidos fantasma están relacionados con una excesiva dependencia del teléfono. Típicamente comienzan a ocurrir después de estar con el teléfono un año, por lo que se ha sugerido que al anticipar una llamada o notificación, el córtex cerebral puede malinterpretar otra información sensorial como una vibración o un tono de llamada.

El cerebro anticipa esa sensación vibratoria

Dicho en otras palabras, algunas veces el cerebro malinterpreta un estímulo externo, anticipando que una sensación vibratoria saldrá del teléfono móvil. Esto se puede entender como un problema de detección de señal con influencias significativamente psicológicas.

Factores como las experiencias (apego al móvil), las expectativas y el estado de ánimo podrían influir potencialmente en el umbral para la detección de estas señales. En definitiva, ocurre porque los usuarios con teléfonos inteligentes están inconscientemente preparados y atentos a la sensación de que su smartphone sonará, experimentando esa falsa alarma ocasional o diaria.