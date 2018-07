El viaje de un limón se hace viral en Twitter

El pasado miércoles, el fotógrafo y tuitero con sede en San Diego, Mike Sakasegawa, vio un limón rodando colina abajo y sacó su teléfono móvil para captar un vídeo del evento. Veinticuatro horas más tarde, el clip contaba con algo más de seis millones de reproducciones, literalmente.

Si aún no lo has visto, tal vez te preguntes por qué alguien vería tantas veces un vídeo de un limón rodando cuesta abajo. La respuesta podría deberse a que el cítrico rueda durante un tiempo extremadamente largo sin parar, todo por sí mismo. De alguna manera, contra todos los estándares de lo que hace que un vídeo llegue a tales cifras, el clip se ha vuelto viral.

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS